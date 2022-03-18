Сообщество "Нос" с сатирой по украинской и антисанкционной повестке запущено в соцсетях

Создатели проекта вдохновлялись кукрыникстами - творческим коллективом советских художников-графиков и живописцев.
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