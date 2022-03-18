Сообщество "Нос" с сатирой по украинской и антисанкционной повестке запущено в соцсетях Общество

Создатели проекта вдохновлялись кукрыникстами - творческим коллективом советских художников-графиков и живописцев.

В паблике в соцсети "Вконтакте" и в Telegram-канале читатели смогут найти актуальную сатиру, посвященную мировым новостям.

В частности, в сообществе в юмористическом виде активно освещается ситуация на Украине, антироссийская риторика стран Запада и санкционное давление на Россию.

Следить за новостями можно в сообществе "Вконтакте" и в Telegram-канале.