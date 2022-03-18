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Происшествия

Ребенок выпал с балкона пятого этажа в Ленинском районе Нижнем Новгороде

26 марта 2022 11:21  [114] Происшествия

Ребенок выпал с балкона пятого этажа в Ленинском районе Нижнем Новгороде.

Прокуратурой Нижегородской области организовала проверка по факту травмирования ребенка в результате падения с высоты.

Установлено, что в Нижнем Новгороде с балкона пятого этажа многоквартирного жилого дома № 22 по улице Даргомыжского упал малолетний ребенок. В результате падения мальчик получил множественные травмы и в настоящее время находится в медицинском учреждении. В момент происшествия пострадавший ребенок и его малолетний брат находились в квартире без родителей.

В прокуратуре сообщили, что ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также проконтролирован ход и результаты расследования уголовного дела по факту оставления детей в опасности.

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Теги:
Дети Прокуратура
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