Ребенок выпал с балкона пятого этажа в Ленинском районе Нижнем Новгороде.
Прокуратурой Нижегородской области организовала проверка по факту травмирования ребенка в результате падения с высоты.
Установлено, что в Нижнем Новгороде с балкона пятого этажа многоквартирного жилого дома № 22 по улице Даргомыжского упал малолетний ребенок. В результате падения мальчик получил множественные травмы и в настоящее время находится в медицинском учреждении. В момент происшествия пострадавший ребенок и его малолетний брат находились в квартире без родителей.
В прокуратуре сообщили, что ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также проконтролирован ход и результаты расследования уголовного дела по факту оставления детей в опасности.
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