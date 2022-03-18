Метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы Общество

Метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие 2-4 часа в Нижнем Новгороде и ряде районов области ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Порывы могут достигать скорости 16 м/с.

Ожидается метель, вероятно ухудшение видимости до 1 км.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Не исключены обрывы проводов ЛЭП, падение строительных кранов, деревьев со слабой корневой системой.

Гражданам рекомендовано избегать ситуаций, которые могли бы повлечь негативные последствия.

На случай отключения электроэнергии следует приготовить электрические фонари.

В ГУ МЧС России по региону также напомнили о необходимости проявлять максимальную осторожность при обращении с открытым огнем.