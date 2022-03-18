Ольга Сорокина: "Меры поддержки экономики со стороны государства очень нужны" Бизнес

Финансовый директор нижегородского ЗАО "Промизоляция" Ольга Сорокина, оценивая ежегодную встречу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с предпринимателями, отметила важность такого формата общения.

"Встречается не только власть с предпринимателями. Встречаются и предприниматели между собой. Обмениваются опытом, знаниями, мнениями и действиями, как в данной ситуации дальше двигаться, чего ждать, как поступать", - сказала Ольга Сорокина.

По ее мнению, присутствие на таких мероприятиях интересно как для развития предприятия, так и для личностного роста.

"Общие меры поддержки экономики со стороны государства очень нужны, и важно, чтобы у предпринимателей была возможность ими пользоваться. Так, благодаря поддержке регионального министерства промышленности мы съездили в Казахстан на выставку для расширения географии поставок своей продукции. Нам компенсировали около 60 процентов стоимости затрат на данную поездку", - рассказала Ольга Сорокина.

Напомним, что 24 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с предпринимателями на Нижегородской ярмарке.

Ранее Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций.

Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.