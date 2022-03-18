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Росприроднадзор взыскал почти 29 млн штрафа за несанкционированную свалку в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, с ООО "Седьмой двор" был взыскан штраф в размере 28,7 млн за вред, причиненный почвам из-за несанкционированной свалки в районе домов 17-19 по ул. Коновалова, которая была выявлена инспекторами Росприроднадзора по Нижегородской области в 2020 году.
Сообщается, что ее общая площадь составила 4750 кв. м, а объем отходов, относящихся к IV и V классам опасности, - 4781 кубический метр.
Кроме того, компания была оштрафована на 200 тыс. рублей за порчу земель.
Ранее сообщалось, что получено положительное заключение на проект рекультивации свалки на ул. Заовражной.
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