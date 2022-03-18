Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
28 марта 2022 14:34  [77] ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков
28 марта 2022 14:05  [326] Heineken передаст свой нижегородский завод другому владельцу
28 марта 2022 13:42  [119] Банк "Открытие" начал прием заявок по льготной ипотеке на обновленных условиях
28 марта 2022 12:36  [131] ВТБ переводит новых зарплатных клиентов на карты "Мир"
28 марта 2022 11:17  [177] Встреча с бизнес-омбудсменом Нижегородской области пройдет 29 марта
28 марта 2022 10:14  [186] Процесс установки летних веранд в кафе упрощен в Нижнем Новгороде
27 марта 2022 18:27  [388] Игорь Норенков: "Для Нижегородской области диалог бизнеса и власти особенно важен"
27 марта 2022 17:09  [390] Елена Грудинина: "Поддержка со стороны нижегородской власти актуальна для бизнеса"
27 марта 2022 16:32  [419] Николай Упирвицкий: "Диалог бизнеса и власти позволяет вместе развивать экономику и преодолевать сложности"
27 марта 2022 16:25  [382] Ольга Сорокина: "Меры поддержки экономики со стороны государства очень нужны"
Бизнес

ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков

28 марта 2022 14:34  [77] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Клиентам ВТБ стал доступен сервис "Определитель номера", который позволит узнавать детали о входящем звонке с неизвестного номера прямо во время вызова. Функционал доступен для 8,4 млн пользователей приложении ВТБ Онлайн на платформе Android.  

Определитель номера не только покажет, от какой компании поступает звонок, но и отметит, если звонок может быть полезен. Например, "Служба доставки", "Медицинские услуги", "Вероятно, полезный звонок" и другие. 

Во время вызова в дополнение к номеру пользователь может увидеть пометку: "Подозрение на мошенничество", "СПАМ! Есть жалобы", "Реклама товаров и услуг", "Возможно, звонок из банка. Не сообщайте свои пароли и коды".    

"Безопасность остается одной из приоритетных задач для банка. Мы добавили в ВТБ Онлайн "Определитель номера", чтобы защитить всех пользователей Android - а это 8,4 млн человек от нежелательных и спам-звонков с неизвестных номеров. Таким образом, нашим клиентам станет понятно, стоит ли брать трубку, особенно если это спам-звонок или мошенники. Данные о номере появятся непосредственно в момент входящего вызова, а также сохранятся в истории, если звонок был пропущен. Услуга предоставляется клиентам абсолютно бесплатно", — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.   

Подключить функцию автоматического определения номера (АОН) можно бесплатно в мобильном приложении ВТБ Онлайн в разделе "Услуги" в одноименном блоке на платформе Android. ВТБ также адаптировал данную опцию для людей с ограничениями здоровья.  

Специалисты ВТБ напоминают, что основным инструментом борьбы с мошенниками остается бдительность самого клиента. Если собеседник, позвонивший вам, кажется подозрительным, рекомендуем немедленно прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру банка, проверив безопасность средств на своем счете. Также не нужно передавать третьим лицам свою персональную информацию, включая паспортные данные, номер карты, пароли от своего личного кабинета или коды из СМС. Одними из основных инструментов борьбы с телефонными мошенниками или социальными инженерами является бдительность самого клиента. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph