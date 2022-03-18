Парковку запретят на ул. Лескова около электрозаправки Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковку запретят на ул. Лескова около электрозаправки. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 19 апреля будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на улице Лескова напротив дома 7 по улице Юлиуса Фучика около электрозаправочной станции.

В этих целях будут установлены дорожные знаки "Остановка запрещена" с информационной табличкой – "Кроме электро и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника", а также таблички, указывающие направление и зону действия запрещающего дорожного знака.

Как пояснили в городском департаменте, ограничение парковки необходимо для беспрепятственного подъезда к заправочной станции электромобилей, так как водители обычных машин часто паркуются около электрозаправочной станции и мешают электротранспорту произвести зарядку аккумуляторов.