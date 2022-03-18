Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
29 марта 2022 14:16  [25] Банк "Открытие" проведет серию антикризисных вебинаров для предпринимателей
29 марта 2022 13:24  [119] Автодилер "Mercedes – Benz" в Нижнем Новгороде работает в штатном режиме
29 марта 2022 10:42  [145] ВТБ дал рекомендации по безопасному проведению сделок с недвижимостью
28 марта 2022 16:13  [352] ОМК поставила нестандартные узлы запорной арматуры для нефтепровода "ВСТО"
28 марта 2022 15:57  [261] Банк "Открытие": почти четверть жителей ПФО намерены в ближайшее время впервые выпустить карту "Мир"
28 марта 2022 15:42  [644] Строительный песок Володарского месторождения планируется использовать на строительстве М-12 в Нижегородской области
28 марта 2022 15:39  [323] Территории роста: "Ростелеком" помогает развивать города и регионы
28 марта 2022 14:34  [291] ВТБ запустил функцию определителя номера для входящих звонков
28 марта 2022 14:05  [704] Heineken передаст свой нижегородский завод другому владельцу
28 марта 2022 13:42  [284] Банк "Открытие" начал прием заявок по льготной ипотеке на обновленных условиях
Бизнес

Банк "Открытие" проведет серию антикризисных вебинаров для предпринимателей

29 марта 2022 14:16  [25] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" проведет для представителей малого и среднего бизнеса серию бесплатных онлайн-вебинаров, чтобы рассказать о возможных решениях для бизнеса в текущих экономических условиях. Специалисты ведущих компаний и государственных органов поделятся лайфхаками и рекомендациями по ведению собственного дела.

30 марта состоится вебинар "Бизнес-решения в кризисных условиях-2022". Спикерами мероприятия выступят: Татьяна Балтер, руководитель практики управленческого учета АКГ "Правовест Аудит", Наталья Наталюк, советник налоговой службы РФ II ранга и Ольга Легонькова, директор по развитию, методолог, аттестованный аудитор. На мероприятии предприниматели узнают, как управлять издержками, корректировать бюджет расходов и инвестиций и план выручки, а также какие риски необходимо учесть и оценить.

31 марта в рамках вебинара "Возможности ВКонтакте для развития вашего бизнеса" Александра Черкас, эксперт ВКонтакте для бизнеса, расскажет о рекламных возможностях и инструментах платформы, а также об основных показателях аудитории социальной сети.

Мероприятия пройдут онлайн. Предварительная регистрация обязательна.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph