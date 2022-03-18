Переселенцы из Донбасса посетили экскурсию "В гости к Морозко, в Варнавин град" Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Переселенцы из Донбасса посетили экскурсию "В гости к Морозко, в Варнавин град". Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, поездка была организована при поддержке председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина совместно с благотворительным фондом "Алегра".

"Наша задача - поддержать тех, кому сейчас непросто. Сегодня людям надо помочь поверить в то, что всё обязательно будет хорошо. Именно с этой целью и была организованна поездка в Варнавино", - сказал Евгений Люлин.

Экскурсию посетило 96 человек, из которых 53 ребенка в возрасте от 6 до 14 лет, проживающих в Дзержинске на территории детского лагеря "Город спорта".

Также переселенцы посетили Варнавинский историко-художественный музей, Храм преподобного Варнавы Ветлужского и "Мастерскую Морозко".

"Мне было очень интересно увидеть своими глазами, как из куска железа получается предмет, который потом можно использовать в хозяйстве. В конце кузнец мне подарил маленькую кочергу, которая была сделана на моих глазах. Это необычный сувенир, и мне он очень понравился", - рассказал 13-летний Демьян Молокаев.

Финалом туристического маршрута стала поездка до лесной чащи. Гости попали на сказочную поляну, где их ждали сказочные персонажи, жаркий костер, травяной чай «Таёжный» и угощение Морозкиными кокурками, приготовленными по старинному рецепту севера Нижегородской области.

"Здорово, что нам удалось создать теплую и дружескую атмосферу, в которой люди, а главное - дети смогли почувствовать себя в безопасности. Положительные эмоции дали им возможность немножко отвлечься, забыть о тех печалях, страхах, которые их сопровождали. А это очень важно для них сейчас!" - отметила представитель благотворительного фонда "Алегра" Елена Кондратьева.

Напомним, что в Нижегородскую область уже прибыло около тысячи вынужденных переселенцев - в основном, это женщины и дети. В ближайшее время регион примет еще около тысячи беженцев.