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Бизнес

ВТБ улучшил условия выдачи ипотеки с господдержкой

29 марта 2022 15:03  [75] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Клиенты ВТБ смогут оформить кредит по новым условиям ипотеки с господдержкой по ставке 11.7%. Дисконт в размере 0,3 пп доступен для заемщиков, использующих сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.
 
ВТБ первым из банков начал работать по новым условиям ипотечной госпрограммы. Клиенты могут подать заявку на льготный жилищный кредит в офисах с 23 марта. Первые сделки ВТБ готовится провести с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.
 
Согласно новым условиям, предельная сумма кредита по ипотеке с господдержкой увеличена с 3 до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ. Минимальный первый взнос сохранен на уровне 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по программе составляет 30 лет.
 
Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика. Также в рамках ипотеки с госсубсидированием в ВТБ возможно приобретение готовых жилых домов как у застройщиков-юридических лиц, так и застройщиков-индивидуальных предпринимателей.
 
Как ранее заявляли эксперты банка, в период рекордно высокого уровня ключевой ставки и ценовых параметров по ипотеке модернизация госпрограммы приобрела стратегическое значение. Условия по ней по-прежнему гораздо выгоднее базовых банковских продуктов, поэтому она остается наиболее доступной возможностью для населения приобрести квартиру.
 
По оценке ВТБ, за счет расширения предельной суммы кредита и выгодных ставок программа будет пользоваться спросом у клиентов и достигнет 75-80% от общего объема продаж.

ВТБ принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием. На российском рынке доля банка в выдачах таких кредитов составляет 23%. Доля госпрограмм в общем объеме продаж банка в марте достигла 45%.

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Теги:
Банки ВТБ
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