Мониторинг общественного транспорта на "умных остановка" Нижнего Новгорода отключат с 31 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мониторинг общественного транспорта на "умных остановка" Нижнего Новгорода и в мобильных приложениях отключат с 31 марта, сообщает ГКУ "Центр развития транспортных систем".

Стоит отметить, что это временное отключение, которое продлится до 2 апреля. Оно связано с перемещением серверного оборудования.



Местонахождение автобусов, трамваев и троллейбусов в Нижнем Новгороде в транспортных информационных сервисах для граждан (Яндекс.Карты, Google.Карты Время автобуса, 2ГИС, АСИП и другие) будет недоступно несколько дней. Как сообщают в компании, период отключения будет минимизирован.