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Общество

Мониторинг общественного транспорта на "умных остановка" Нижнего Новгорода отключат с 31 марта

29 марта 2022 15:05  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мониторинг общественного транспорта на "умных остановка" Нижнего Новгорода и в мобильных приложениях отключат с 31 марта, сообщает ГКУ "Центр развития транспортных систем".

Стоит отметить, что это временное отключение, которое продлится до 2 апреля. Оно связано с перемещением серверного оборудования.

Местонахождение автобусов, трамваев и троллейбусов в Нижнем Новгороде в транспортных информационных сервисах для граждан (Яндекс.Карты, Google.Карты Время автобуса, 2ГИС, АСИП и другие) будет недоступно несколько дней. Как сообщают в компании, период отключения будет минимизирован.

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Теги:
Остановки Транспорт
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