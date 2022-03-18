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Общество

Олег Лавричев: Более 1 млрд рублей направят на благоустройство общественных пространств Нижнего Новгорода в 2022 году

29 марта 2022 15:51  [1] Общество

Более 1 млрд рублей направят на благоустройство общественных пространств Нижнего Новгорода в 2022 году, сообщил в своей telegram-канале председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

"В этом году по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды" на территории Нижнего Новгорода планируется привести в порядок 30 общественных пространств, среди которых зона отдыха "Березовая роща", площадь Советская, Лыкова Дамба, памятник природы "Дубрава", территория у Карповской церкви и многие другие", - отметил спикер нижегородской Думы.

По его словам, на комплекс мероприятий по всем этим объектам предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1,2 млрд рублей. "Отмечу, что из городского бюджета планируется потратить только 122,9 млн рублей, остальные средства поступят из федерального и регионального бюджетов", - добавил Олег Лавричев.

"Очень важно, что несмотря на непростую экономическую ситуацию финансирование муниципальных программ благоустройства не сокращается, и сегодня мы можем рассчитывать на значительную поддержку федерации и региона, благодаря чему город успешно развивается во всех направлениях", - подчеркнул политик.

"Депутатский корпус, как всегда, контролирует ход реализации проектов и совместно с нижегородцами оценивает качество выполненных работ", - добавил он в заключение.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект Олег Лавричев
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