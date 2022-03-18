Парковка будет временно ограничена на улице Профинтерна с 20 апреля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парковка будет временно ограничена на улице Профинтерна с 20 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 20 апреля будет временно запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Профинтерна около строящегося многоэтажного дома.

Это связано с необходимостью обеспечения беспрепятственного проезда транспорта к строительной площадке.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.