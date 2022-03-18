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Парковка будет временно ограничена на улице Профинтерна с 20 апреля

29 марта 2022 17:29  [99] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парковка будет временно ограничена на улице Профинтерна с 20 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 20 апреля будет временно запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Профинтерна около строящегося многоэтажного дома.

Это связано с необходимостью обеспечения беспрепятственного проезда транспорта к строительной площадке. 

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.

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Теги:
Парковка Транспорт
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