"Единая Россия" и Минпросвещения выработали меры, гарантирующие выполнение программ ремонта школ и обеспечения детей горячим питанием Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Программы безусловно будут выполнены, невзирая на санкции и трудности. Для "Единой России" это магистральное направление работы и ключевой раздел народной программы, на который из бюджета уже выделены необходимые средства", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на расширенном совещании "Единой России" и Минпросвещения. Он отметил, что большинство регионов начали программу капремонта школ, задержка есть примерно по 20 объектам из более чем 1600.

"Каждый срыв повлечет за собой ответственность, вплоть до кадровых решений. Объективных причин и задержек с объявлением конкурсных процедур нет и быть не может", - сказал Андрей Турчак.

Он предложил перераспределять между регионами средства на капремонт школ в случае нарушения сроков выполнения программы – с этой инициативой секретарь Генсовета "Единой России" обратится в Правительство. До 15 апреля регионы, которые срывают графики, должны устранить имеющиеся недочеты.

"По регионам, которые устойчиво срывают все графики, нашу программу, с которой мы шли на выборы и побеждали, нужно принимать управленческое решение. Снимать деньги и отдавать тем регионам, которые справляются и готовы в установленные сроки и все необходимые мероприятия провести", - подчеркнул Андрей Турчак.

Он напомнил, что на 2022 год выделено из федерального бюджета более 66 млрд рублей, на 2023 – чуть более 25 млрд рублей. Чтобы повысить эффективность расходов на капремонт школ и компенсировать рост стоимости материалов, секретарь Генсовета предложил оптимизировать расходы и упростить ряд процедур. Где это возможно – отказаться от конкурсов по определению подрядчиков.

"Бюджет и проектно-сметные документации сверстаны исходя из прежнего уровня цен. Это значит, что так или иначе придется оптимизировать расходы. Ресурс для такой оптимизации, прежде всего, в минимизации бюрократических процедур", - заявил он, напомнив, что в рамках пакета мер по противодействию санкциям уже принято решение, что в проектно-сметную документацию можно будет вносить коррективы в связи с заменой стройматериалов из недружественных стран.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что партия контролирует каждый объект программы капремонта школ, что помогает своевременно выявлять недоработки на местах, отставания по срокам и подачу дополнительных заявок на участие.

"Мы должны сделать все, чтобы создать комфортную и безопасную современную образовательную среду, которая будет вдохновлять и мотивировать детей учиться, развивать таланты. Министерством полностью завершен первый отбор заявок на участие в программе в 2022-2023 годах. По его итогам будут отремонтированы более 2065 объектов в 80 регионах. Будут проводиться не только ремонтные работы. 14 млрд рублей на два года выделят на оборудование", - сказал он.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде "Единой России". Ее реализацию закрепили в народной программе партии.

"Программа капитального ремонта школ стала одним из наиболее успешных системных решений в данном направлении. Запрос на это очень большой. Мы видим, как меняются школы после проведенных работ и какие новые возможности в них появляются. Это, по сути, новые школы и по форме, и по содержанию, отвечающие всем современным требованиям для обучения и развития детей. Федеральная программа позволит расширить эту работу в Нижегородской области. Образование в текущих условиях приобретает особое значение", - отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

Андрей Турчак также призвал с самого начала включить в процесс капремонта все ответственные службы и органы власти, которые впоследствии принимают объекты - МЧС, Минздрав, комбинаты питания, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, чтобы после сдачи объектов не было вопросов по выполнению требований этих ведомств.

Кроме того, секретарь Генсовета партии предложил Правительству найти дополнительное финансирование на организацию школьного питания, так как отдельные продуктовые позиции выросли в цене на 30%.

"У поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели. И сейчас они выходят на муниципалитеты с предложениями разорвать контракты. Нельзя допустить срыва этой важнейшей президентской программы. И в принципе ситуации, при которой органы власти встанут перед дилеммой – уменьшать порции или экономить на качестве", - напомнил он.

Предложения секретаря Генсовета "Единой России" поддержал министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, партия передала руководству Минпросвещения реестр школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ - от проекта до приемки - проконтролируют штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали вместе с родительскими комитетами в регионах. За каждым объектом закреплены депутаты различных уровней от "Единой России".