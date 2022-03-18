Ученые ННГУ совместно с Болонским университетом разработали иммунологические часы Общество

Фото: ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученые ННГУ совместно с Болонским университетом разработали иммунологические часы. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского университета.

Согласно информации, это первые иммунологические часы, позволяющие оценить возраст иммунитета и определить ускоренное старение организма по 38 маркерам воспаления.

По словам одного из авторов исследования, проректора по научной работе ННГУ имени Н.И. Лобачевского Михаила Иванченко, у здоровых людей модель оценивает возраст близко к календарному. У пациентов с хронической почечной недостаточностью иммунная система оказалась на 20 лет старше биологического возраста человека, что говорит о серьёзной перестройке процессов в организме.

Разница между календарным и биологическим возрастом от десяти лет и более говорит о существенных положительных или отрицательных тенденциях в здоровье человека. Для более точного определения этой разницы команда нижегородских и итальянских учёных предложила модель иммунологических часов, которая чувствительнее к изменениям иммунной системы при патологии, нежели чем существующая модель эпигенетических часов.

Тестирование модели уже началось на базе нескольких российских медицинских центров.

В разработке иммунологических часов принял участие один из ведущих геронтологов мира, профессор Университета Болоньи Клаудио Франчески. Он развивает концепцию воспалительного старения – inflammaging. При таком подходе главными факторами старения считаются возрастные изменения иммунной системы, процессы хронического воспаления, провоцирующие ускоренное старение и возрастные заболевания.

Клаудио Франчески рассказал, что иммунологические часы могут быть использованы в исследовании самых разных заболеваний, связанных с иммунной системой, стать мощным инструментом ранней диагностики развития патологий и найти широкое применение в персонализированной превентивной медицине.

Данная разработка является первым в России исследованием старения и возраст-зависимых заболеваний на основе местных иммунологических и эпигенетических данных. Медицинская часть исследования, сбор биобанка, анализ и обработка информации проходили на базе ННГУ.

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