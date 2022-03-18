"Ростелеком" лидирует на рынке платного ТВ для корпоративных клиентов по итогам 2021 года Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" занимает первое место в России по количеству абонентов и общей выручке от предоставления услуг платного телевидения в корпоративном сегменте (B2B) по итогам 2021 года. Такие данные опубликовало в своем исследовании независимое консалтинговое агентство J’son & Partners Consulting.

По данным аналитиков, в 2021 году количество корпоративных клиентов услуг платного телевидения в России составило 95,8 тыс., снизившись на 1% по отношению к предыдущему году. Общая выручка выросла на 4% и достигла 1,48 млрд рублей.

Главным событием, напрямую повлиявшим на рынок платного ТВ для B2B, в последние годы, стала пандемия: потребители стремились оптимизировать расходы на услуги операторов связи, а те сохраняли стоимость своих услуг.

В 2021 году операторы платного телевидения сконцентрировались на восстановлении абонентской базы и росте фактического соотношения количества экранов на контракт. В этих условиях, отмечают аналитики J’son & Partners, "Ростелеком" остается на верхней строчке рейтинга по количеству абонентов с долей 36,6%. Компания также нарастила количество экранов на контракт в сегменте непубличного показа, куда входят, например, телетрансляции в гостиничных номерах или офисах и рабочих кабинетах, что позволило увеличить объем выручки. В итоге доля "Ростелекома" в общей выручке от предоставления услуг платного ТВ для B2B в 2021 году составила 24,1%. Таким образом компания сохранила лидирующие позиции и по этому показателю.

"Технологичный и клиентоориентированный подход позволяет нам сохранять лидирующие позиции на рынке платного телевидения для корпоративных клиентов. Обширный пакет цифровых каналов в высоком качестве и интерактивные сервисы становятся дополнительным преимуществом, которое дает нашим заказчикам возможность обеспечивать для своих конечных пользователей современные и надежные решения", — отметил старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментом "Ростелекома" Валерий Ермаков.