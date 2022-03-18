Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
30 марта 2022 12:53  [46] "Ростелеком" лидирует на рынке платного ТВ для корпоративных клиентов по итогам 2021 года
30 марта 2022 11:42  [114] ВТБ: продажи ипотеки с господдержкой могут вырасти на 40% после модернизации программы
29 марта 2022 16:43  [242] Банк "Открытие" запустил для клиентов более десяти программ поддержки
29 марта 2022 15:03  [251] ВТБ улучшил условия выдачи ипотеки с господдержкой
29 марта 2022 14:16  [258] Банк "Открытие" проведет серию антикризисных вебинаров для предпринимателей
29 марта 2022 13:24  [385] Автодилер "Mercedes – Benz" в Нижнем Новгороде работает в штатном режиме
29 марта 2022 10:42  [293] ВТБ дал рекомендации по безопасному проведению сделок с недвижимостью
28 марта 2022 16:13  [475] ОМК поставила нестандартные узлы запорной арматуры для нефтепровода "ВСТО"
28 марта 2022 15:57  [378] Банк "Открытие": почти четверть жителей ПФО намерены в ближайшее время впервые выпустить карту "Мир"
28 марта 2022 15:42  [991] Строительный песок Володарского месторождения планируется использовать на строительстве М-12 в Нижегородской области
Бизнес

"Ростелеком" лидирует на рынке платного ТВ для корпоративных клиентов по итогам 2021 года

30 марта 2022 12:53  [46] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" занимает первое место в России по количеству абонентов и общей выручке от предоставления услуг платного телевидения в корпоративном сегменте (B2B) по итогам 2021 года. Такие данные опубликовало в своем исследовании независимое консалтинговое агентство J’son & Partners Consulting. 

По данным аналитиков, в 2021 году количество корпоративных клиентов услуг платного телевидения в России составило 95,8 тыс., снизившись на 1% по отношению к предыдущему году. Общая выручка выросла на 4% и достигла 1,48 млрд рублей.  

Главным событием, напрямую повлиявшим на рынок платного ТВ для B2B, в последние годы, стала пандемия: потребители стремились оптимизировать расходы на услуги операторов связи, а те сохраняли стоимость своих услуг.  

В 2021 году операторы платного телевидения сконцентрировались на восстановлении абонентской базы и росте фактического соотношения количества экранов на контракт. В этих условиях, отмечают аналитики J’son & Partners, "Ростелеком" остается на верхней строчке рейтинга по количеству абонентов с долей 36,6%. Компания также нарастила количество экранов на контракт в сегменте непубличного показа, куда входят, например, телетрансляции в гостиничных номерах или офисах и рабочих кабинетах, что позволило увеличить объем выручки. В итоге доля "Ростелекома" в общей выручке от предоставления услуг платного ТВ для B2B в 2021 году составила 24,1%. Таким образом компания сохранила лидирующие позиции и по этому показателю.  

"Технологичный и клиентоориентированный подход позволяет нам сохранять лидирующие позиции на рынке платного телевидения для корпоративных клиентов. Обширный пакет цифровых каналов в высоком качестве и интерактивные сервисы становятся дополнительным преимуществом, которое дает нашим заказчикам возможность обеспечивать для своих конечных пользователей современные и надежные решения", — отметил старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментом "Ростелекома" Валерий Ермаков. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph