ФОКОТ в Дзержинске откроется в этом году Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Дзержинске продолжится с наступлением устойчивой теплой погоды.

Современный многофункциональный спорткомплекс появится на стадионе "Пионер" в центре так называемого "старого" города в крупном жилом массиве. Рядом расположены корпуса института и техникума, студенты которых смогут заниматься на ФОКОТе.

Глава города, секретарь местного отделения "Единой России" Дзержинска Иван Носков, региональный координатор проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" Владимир Поддымников вместе с общественными активистами провели выездное совещание, осмотрели стройплощадку и обсудили второй этап реализации проекта.

В прошлом году на территории были проведены все подготовительные работы.

"На сегодняшний день первый этап работ полностью завершен, впереди – устройство покрытия, установка освещения, ливневки и трибун. Важно подойти к этим работам со всей ответственностью и соблюсти сроки. Летом мы планируем запустить новый спортивный комплекс, - рассказал Иван Носков. - Уверен, ФОКОТ станет местом притяжения для дзержинцев всех возрастов, особенно для детей и подростков. Комплекс будет оборудован современным, функциональным и самое главное – качественным оборудованиям. Все занятия на нем будут бесплатными для дзержинцев".

На месте заброшенного стадиона будет оборудовано футбольное поле со специальным покрытием и беговыми дорожками по периметру, которое зимой можно заливать для игры в хоккей и катания на коньках. Также обустроят сектор для легкой атлетики, мобильные зоны для занятий баскетболом, волейболом, площадку для ГТО, трибуны. На данный момент закуплено все необходимое оборудование. На эти цели выделено порядка 25 млн рублей из бюджета всех уровней.

Ранее здесь по программе "Спорт – норма жизни" установили воркаут-площадку и оборудовали хоккейную коробку. Также имеются помещения под раздевалки и тренерские комнаты.

"Такие масштабные объекты в шаговой доступности становятся точками роста спорта. Здесь смогут заниматься и студенты, и местные жители, и ребята из спортивных секций, которые с нетерпением ждут окончания работ. Территория очень большая, есть воркаут, хоккейная коробка. И строительство ФОКОТа позволит проводить на стадионе крупные мероприятия и соревнования не только городского, но и регионального масштаба по различным видам спорта круглогодично", - отметил координатор партпроекта Владимир Поддымников.

В мероприятии также принял участие дзержинский легкоатлет, паралипийский чемпион, установивший мировой рекорд, знаменосец нашей сборной на Паралимпийских летних играх в Токио в 2021 году, многократный чемпион мира, Европы, России Андрей Вдовин.

В подростковом возрасте на стадионе "Пионер" будущий чемпион занимался с друзьями футболом.

"В моем детстве таких возможностей не было. На стадионе была земля, глина, где-то заросли кустов, но мы все равно приходили сюда и играли. Я очень рад, что сейчас строятся такие площадки, особенно во дворах, а не только на центральных стадионах. Это действительно круто и здорово, что у нас развивают спорт, и у молодежи появляется стимул и желание заниматься, проводить больше времени на футбольном поле, беговой дорожке или на тренажерах, а не за гаджетами", - сказал Андрей Вдовин.

В рамках муниципального социально-досугового центра на стадионе "Пионер" работает клуб спортивного направления, в котором занимаются почти 200 детей и подростков. И Андрей Вдовин провел для ребят открытую тренировку, показал основные упражнения для разминки, пообщался с юными спортсменами.

Напомним, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа является одним из приоритетных направлений партийного проекта "Детский спорт".

В Нижегородской области первый ФОКОТ был открыт в 2020 году в р.п. Бутурлино на базе средней школы им. маршала В.И. Казакова.

В 2021 года Правительство направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов в регионах - выделения средств из федерального бюджета добилась фракция "Единой России".

В начале октября 2021 года новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа введен в эксплуатацию в Арзамасе.

На данный момент в регионе строятся два ФОКОТа – в Дзержинске (на стадионе "Пионер") и в Нижнем Новгороде (на стадионе "Красная Этна").