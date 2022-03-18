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Регистрация на грантовый конкурс Росмолодежи продлена до 31 марта. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Напомним, что регистрация на конкурс началась 1 марта.
Участниками конкурса могут стать нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет. Заявку на участие можно подать на грантовом модуле АИС "Молодежь России".
Максимальный размер гранта составит 1,5 млн рублей, а проекты могут быть представлены в 15 номинациях, среди которых, например, развитие малых территорий, экологическое просвещение и поддержка творческих инициатив.
Подробную информации о конкурсе можно найти на сайте Росмолодежи.
Как отмечают организаторы, за последние четыре года в конкурсе Росмолодежи победили в целом 12 009 человек. На поддержку проектов было выделено более 10 млрд рублей.
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