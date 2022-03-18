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Регистрация на грантовый конкурс Росмолодежи продлена до 31 марта

30 марта 2022 16:18  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Регистрация на грантовый конкурс Росмолодежи продлена до 31 марта. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Напомним, что регистрация на конкурс началась 1 марта.

Участниками конкурса могут стать нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет. Заявку на участие можно подать на грантовом модуле АИС "Молодежь России".

Максимальный размер гранта составит 1,5 млн рублей, а проекты могут быть представлены в 15 номинациях, среди которых, например, развитие малых территорий, экологическое просвещение и поддержка творческих инициатив.

Подробную информации о конкурсе можно найти на сайте Росмолодежи.

Как отмечают организаторы, за последние четыре года в конкурсе Росмолодежи победили в целом 12 009 человек. На поддержку проектов было выделено более 10 млрд рублей.

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