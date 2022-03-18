Представители 15 нижегородских предприятий приняли участие в Дне поставщика на заводе "РУМО" Экономика

Представители нижегородских предприятий приняли участие в Дне поставщика с АО "РУМО". Мероприятие прошло в рамках программы «Выращивание» нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы".

Завод производит газовые и дизельные двигатели внутреннего сгорания, поршневые компрессоры и компрессорные установки, а также газоперекачивающие агрегаты для российской нефтегазовой промышленности.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, программа "Выращивание"направлена на то, чтобы с помощью разных видов государственной поддержки - финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой - субъекты малого и среднего предпринимательства могли «вырасти» до уровня поставщика для крупного заказчика.

"День поставщика - один из инструментов, который помогает производителям разобраться в требованиях, предъявляемых заказчиками. Сегодня работа по развитию кооперационных цепочек в регионе крайне важна для импортозамещения. Мы фиксируем большой интерес к этому мероприятию у тех компаний, которые ранее работали с зарубежными партнерами, поэтому День поставщика теперь будет проводиться чаще. Уже прорабатываем встречи не только с нижегородскими крупнейшими заказчиками, но и с компаниями по всей России", - сказал Андрей Саносян.

Подобные мероприятия уже проводились совместно с такими крупнейшими компаниями, как "Сибур", "Лукойл", "Вертолеты России", "Горьковская железная дорога", "Транснефть Верхняя Волга", КамАЗ.

"Прежде чем состоится встреча потенциальных поставщиков с заказчиком, мы проводим большую предварительную работу по подготовке документации, эскизов и технических регламентов предприятия-организатора, чтобы исходя из этого списка потенциальные компании-участники еще до встречи могли понять, смогут ли они выполнить те или иные работы для заказчика. На мероприятие приезжают те, кто действительно готов взяться за заказы. Так, для "РУМО" мы подобрали 15 нижегородских предприятий из сферы металлообработки. Это действующие компании, которые реально могут производить необходимую заказчику продукцию. В условиях импортозамещения на такую кооперацию есть серьезный спрос", - рассказал Максим Черкасов.

Для участников Дня поставщика с АО "РУМО" представители завода провели экскурсию по предприятию и презентацию позиций, на которые могут претендовать представители нижегородских предприятий. Были озвучены также и критерии, которые заказчик предъявляет к своим поставщикам. В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин и заместитель генерального директора по маркетингу и продажам предприятия Вячеслав Шипов.

По словам Вячеслава Шипова, в настоящий момент в нашей стране малая энергетика, основанная на двигателях внутреннего сгорания - газовых и дизельных, представлена в основном импортными поставщиками.

"Мы сейчас готовы стопроцентно импортозаместить это направление - полностью обеспечить нашу страну хорошим, качественным, конкурентным продуктом. Объемы у нас большие - портфель заказов сформирован до 2025 года. В то же время, чтобы справиться со взятыми обязательствами, нам необходимы партнеры. Найти новых поставщиков мы хотим в первую очередь среди нижегородских предприятий, потому что это значительно сократит логистические издержки. В регионе хорошо развито направление металлообработки, и мы рассчитываем, что День поставщика поможет нам найти партнеров с необходимыми компетенциями", - рассказал Вячеслав Шипов.

Дни поставщика способствуют привлечению новых заказов и увеличению объемов промышленного производства региона. Благодаря таким мероприятиям руководители нижегородских предприятий могут подробнее узнать о компании, компонентах для локализации, ознакомиться с производственной деятельностью, а также провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве с представителями интересующих подразделений.

Напомним, национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. В рамках нацпроекта в Нижегородской области был открыт центр "Мой бизнес", где предприниматели могут получить консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку. Также работает телефон горячей линии центра: 8 (800) 301-29-94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный). На горячую линию могут обратиться также предприятия, которые хотят принять участие в "Днях поставщика".

Кроме того, получить информацию об актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адресах и контактах объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале: Мойбизнес52.рф и через чат-бот «Мойбизнес52» в Telegram.