"ЕЭС-Гарант" модернизировал уличное освещение в Лукоянове Нижегородской области

Фото:
Нижегородское территориальное подразделение ООО "ЕЭС-Гарант" модернизировало систему наружного освещения в городе Лукоянов Нижегородской области. Работы завершены в марте 2022 года.
В рамках семилетнего контракта на улицах города компания установила 1082 энергосберегающих светодиодных светильника. За весь срок действия договора это сэкономит местной администрации 2,3 млн кВт электрической энергии. Общий экономический эффект в денежном выражении составит свыше 19 млн рублей.
Работы проведены без финансовых затрат муниципального образования. Оплата услуг "ЕЭС-Гарант" произойдет из образовавшейся экономии на электрической энергии.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+