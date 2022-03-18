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Общество

"ЕЭС-Гарант" модернизировал уличное освещение в Лукоянове Нижегородской области

30 марта 2022 16:31  [93] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородское территориальное подразделение ООО "ЕЭС-Гарант" модернизировало систему наружного освещения в городе Лукоянов Нижегородской области. Работы завершены в марте 2022 года.

В рамках семилетнего контракта на улицах города компания установила 1082 энергосберегающих светодиодных светильника. За весь срок действия договора это сэкономит местной администрации 2,3 млн кВт электрической энергии. Общий экономический эффект в денежном выражении составит свыше 19 млн рублей.

Работы проведены без финансовых затрат муниципального образования. Оплата услуг "ЕЭС-Гарант" произойдет из образовавшейся экономии на электрической энергии.

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Теги:
Лукоянов Т Плюс
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