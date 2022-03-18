Новый детсад в ЖК "Гагаринские высоты" будет открыт в апреле Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый детсад в ЖК "Гагаринские высоты" будет открыт в апреле. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в ближайшие дни детсад получит лицензию. Сейчас ведется набор персонала, в значительной степени он уже набран. Планируется, что дети пойдут в новый детский сад в апреле ко Дню космонавтики 12 апреля.

Как рассказала заведующая дошкольным учреждением Ирина Шмелева, детский сад рассчитан на 280 детей в 12 группах, 4 из которых предназначены для самых маленьких воспитанников – до трех лет. В каждой группе своя раздевалка, игровая и спальня. Также в здании есть бассейн.

По словам заведующей, все помещения оформлены в едином стиле – детской космической станции. В прошлом году в "Гагаринских высотах" открыли школу № 34 со специализацией "Космос и астрономия". Вместе с садиком они образуют единое образовательное пространство, например, часть дошкольного образования будет проходить на территории и на оборудовании школы.

Также Юрий Шалабаев проверил готовность детского сада на улице Верховой. Все работы выполнены почти на 100%. Сейчас там подключают оборудование. К открытию в садике появится изостудия, музыкальный зал, кружки, секции.

Этот детсад рассчитан на 320 человек и 17 групп, из которых 5 для самого раннего возраста.

По итогам осмотра территории детского сада Юрий Шалабаев поставил задачу как можно быстрее выполнить благоустройство на улице.

Кроме того, глава города сообщил, что еще три детских сада улице Зимина, Глеба Успенского и в ЖК "Новая Кузнечиха" также находятся почти в 100-процентной строительной готовности. Остальные 5 детских садов вышли на финишную прямую. После того, как все учреждения заработают, в городе появится более 2 тысяч мест для детей.

Ранее сообщалось, что дороги к школам и детсадам отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта.