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Общество

"Единая Россия" и Минпросвещения представили первые итоги экспертизы украинских школьных учебников

31 марта 2022 09:15  [102] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Более 300 книг методической и учебной литературы сводный отряд волонтеров привез из школ освобожденных территорий. Эксперты, педагоги и историки провели анализ учебников, методических пособий, по которым работали учителя и учились дети на территории Украины. В них переписывались целые страницы истории. И все это финансировалось иностранными государствами, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции "Единой России" и Минпросвещения "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти". 

"Это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историческую правду. Это не только агрессия и готовность к военной операции против нашей страны, но и зомбирование учителей, школьников – причем, зачастую насильственно", - сообщил министр. 

Он отметил, что в учебниках истории делались акценты на военной тематике. Авторы пособий подчеркивают, что современная Украина нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии Российской Федерации. А тематика совместных достижений России и Украины вообще замалчивается. 

"Творчество Чехова исключительно связано с Украиной, про Россию нет ни слова. Не говорится о первом космонавте Юрии Гагарине. Бандера и Шухевич названы героями, которые культивируются. Была возрождена детская националистическая организация "Пласт" - ее членами были Бандера и Шухевич. В ней впрямую нацизм возводился в абсолют. В учебнике географии при описании российских географических объектов не говорится, что они находятся на территории России", - рассказал Сергей Кравцов. 

Как отметила председатель комитета Госдумы по просвещению, координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова, речь идет не только об оценке подачи информации украинским школьникам, но и о восстановлении единого культурно-образовательного пространства российского и украинского народов. 

"Украинских детей лишили нашей общей истории. В учебниках по истории Украины нет ни слова про Великую Отечественную войну. Есть только Вторая мировая. Завершение войны трактуется не как победа над фашизмом, а как дальнейшие преступления советской власти против Украины. Не говорится, что Бандера и Шухевич присягали на верность Гитлеру", - рассказала она. 

В свою очередь, писатель, историк, киносценарист, заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев подчеркнул, что современные украинские учебники - это "киллеры" истории, которые искажают реальную действительность. Ученый напомнил об идеологии молодежной нацистской организации "Гитлерюгенд". По его словам, это клишированная модель того, что описано в украинских учебниках сегодня. 

"Как начинается у них день? Какой у нас девиз — мы дети Украины, пускай Москва лежит в руинах. Мы завоюем весь мир, смерть москалям. Откуда взято это? С гитлерюгенда! Это Гитлер говорил, что мы должны воспитать молодых людей со звериным взглядом, которым покорится весь мир. И мы сейчас должны об этом напомнить", - сказал он. 

Также следует напомнить украинским властям и всему миру об уроках Нюрнбергского процесса, уверен Александр Звягинцев. 

"Нюрнбергский процесс - это беспристрастная летопись, к которой журналисты, юристы, писатели, историки должны обращаться в поисках правды. А общественные деятели и политики - в поисках предупреждения. Я вам скажу, почему не обращаются. Потому что не хотят показывать, как миролюбивые демократии привели к власти Гитлера. И то же самое происходит сейчас", - сказал Александр Звягинцев. 

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров отметил, что в основу учебников легли материалы НАТО, в списке используемой литературы обозначены официальные рекомендации - материалы Северо-Атлантического альянса. В учебниках не просто формируется ненависть по отношению к жителям ЛДНР, по факту они там называются террористами. 

"Если взять тексты и методичку, по факту там готовят диверсантов и террористов и полностью транслируется экстремистский материал. Людей просто натравливали", - добавил парламентарий. 

Слова экспертов и депутатов подтвердила директор Горловской школы (ДНР) Зоя Дамаскина. Она привела цитаты из учебника  "Введение в историю Украины" 2002 года, по которому учат детей и сейчас. В нем искажены факты ведения Великой Отечественной войны, трагедии в Бабьем Яру, а также действий Советского Союза. При этом культивируется деятельность украинской повстанческой армии (УПА). 

"Вряд ли авторы учебников смогут назвать хотя бы один город, который освободила УПА. Не говоря о том, что территория Украины была полностью освобождена не в 1943-м, а в октябре 1944-го. И точно не силами так называемых сознательных украинцев", - напомнила Зоя Дамаскина 

Все представленные учебники были переданы в музей парка "Россия – моя история", где будет создан соответствующие раздел экспозиции "Освобождение". Ознакомиться с фактами искажения истории и географии в украинских учебных материалах смогут все желающие. 

"Мы никогда не допустим, чтобы история, география были искажены, факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине", - подчеркнул Сергей Кравцов. 

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов прокомментировал итоги экспертизы. 

"Практика показывает, что переписывание истории ни к чему хорошему не приводит. Мне искренне жаль тех людей, которые причастны к написанию этих учебных материалов. Ведь сами они прекрасно знали истинные исторические события, при этом давали ложные представления для будущих поколений. Мы не просто так уже много лет говорим о важности сохранения исторической памяти. Чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, такого не произошло с нашими будущими поколениями, мы должны продолжать эту работу, мы должны давать нашим детям и внукам самое важное, что может быть – правду о нашей стране, нашей истории, о подвиге нашего народа", - сказал Вадим Булавинов.  

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