Движение транспорта на участке ул. Горького будет временно остановлено в выходные Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение транспорта на участке ул. Горького будет временно остановлено в выходные. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в выходные в Нижнем Новгороде будет временно остановлено движение транспорта по улице Горького на участке от улицы Ошарской до улицы Ванеева.

Движение будет остановлено с 00.01 2 апреля до 23.59 3 апреля, с 00.01 9 апреля до 23.59 10 апреля.

В связи с этим планируется внести следующие изменения в маршруты общественного транспорта:

троллейбус 9 будет организован по улице Варварской до площади Минина и Пожарского в оба направления;

автобусы А-16, А-41, Т-34, Т-57 будут проезжать по Ошарской улице, улице Белинского в оба направления;

автобусы А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 организованы по Ошарской улице, улице Белинского и улице Ванеева в оба направления;

троллейбус 31 будет сокращен до площади Горького.