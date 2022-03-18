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Бизнес

ВТБ бесплатно застрахует детей во время летнего отдыха

31 марта 2022 12:04  [94] Бизнес

ВТБ усилит инициативу правительства РФ по поддержке детского отдыха в оздоровительных лагерях. Детей, родители которых получат на карту "Мир" ВТБ кешбэк от государства за путевку в летний лагерь, банк бесплатно застрахует на случай возможных травм на всю смену.

Новая государственная программа поддержки детского оздоровительного отдыха стартует 31 марта. Родители, которые оплатят картой "Мир" путевку в летний лагерь, получат от государства возврат в размере 50% от ее стоимости.

ВТБ окажет дополнительную помощь семьям с детьми в организации летнего отдыха. Если родители оплатят путевку картой "Мир" ВТБ, и государственный кешбэк будет зачислен на эту карту, банк бесплатно автоматически застрахует здоровье ребенка на случай травм на все время пребывания в детском лагере.

Страховка предусматривает выплату денежных средств родителям в зависимости от характера травмы, а также при необходимости – оплату медикаментов и реабилитации. Максимальный размер страхового покрытия по травме – 500 тыс. рублей, для компенсации затрат на медикаменты – 30 тыс. рублей. При этом заявить о страховом случае можно онлайн, без посещения офиса банка.

"Программа поддержки детского отдыха пользуется большой популярностью у населения: в прошлом году россияне потратили на покупку путевок для детей свыше 10 млрд рублей и получили 5 млрд рублей кешбэка от государства. Мы ожидаем, что в этом году программа будет еще более востребованной, и решили дополнительно поддержать семьи с детьми, обеспечив бесплатную страховку детей на время проживания в летнем лагере", - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Государственная программа распространяется на отдых детей в широком перечне лагерей и действует все лето. Путевка должна быть полностью оплачена онлайн. Родители смогут вернуть не более 20 тыс. рублей с каждой купленной путевки, а для получения кешбэка необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности "Привет, Мир!". Возраст детей, количество смен и оплачиваемых путевок не ограничены.

Помимо программы детского летнего отдыха, ВТБ поддерживает инициативу правительства РФ по помощи малоимущим семьям с детьми. Клиенты, которые оформят зачисление новых пособий на ребенка от 8 до 16 лет на карту "Мир" ВТБ, дополнительно получат от банка 2 тыс. рублей и бесплатное онкострахование детей. Чтобы получить поддержку от банка, достаточно указать реквизиты этой карты на едином портале «Госуслуг» во время оформления заявления на выплату.

ВТБ с 2021 года реализует масштабную программу поддержки уязвимых категорий населения, направив на эти цели уже свыше 2 млрд рублей. В частности, банк оказывает поддержку клиентам, на карту которых впервые поступают государственные пособия на детей. Также финансовую помощь от банка и дополнительные преимущества получают клиенты старшего поколения и люди с инвалидностью при переводе зачисления пенсии на карту ВТБ.

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Теги:
Банки ВТБ Страхование
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