Теплоэнерго
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2022 15:03  [19] Отремонтированные в прошлом году центральные улицы Нижнего Новгорода не пострадали за прошедшую зиму
31 марта 2022 14:47  [52] Почти 3 тысячи обращений поступило в Заксобрание Нижегородской области в 2021 году
31 марта 2022 14:36  [104] Одиннадцать районов Нижегородской области преобразуют в муниципальные округа
31 марта 2022 14:28  [81] Депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили размещать расписание общественного транспорта в интернете
31 марта 2022 14:15  [81] Полпред президента РФ в ПФО провел заседание Коллегии по вопросам безопасности в Нижнем Новгороде
31 марта 2022 13:53  [113] Нижегородцев призвали увековечить в Книге Памяти информацию о родственниках - участниках ВОВ
31 марта 2022 13:23  [122] Менее 700 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Нижегородской области
31 марта 2022 13:15  [509] Посевные площади под сельхозкультурами будут увеличены в Нижегородской области в 2022 году
31 марта 2022 12:45  [154] Такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля
31 марта 2022 12:39  [130] Российских призывников не будут отправлять в горячие точки
Общество

Полпред президента РФ в ПФО провел заседание Коллегии по вопросам безопасности в Нижнем Новгороде

31 марта 2022 14:15  [81] Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров 31 марта в Нижнем Новгороде провел заседание Коллегии по вопросам безопасности. В ее работе приняли участие руководители окружных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, МВД России, ФСИН России, МЧС России, МИД, Росфинмониторинга и Роскомнадзора. 

Полномочный представитель Президента РФ и представители федеральных ведомств обсудили противодействие распространению среди молодежи таких деструктивных движений как "скулшутинг" и "колумбайн". 

"Молодые люди, школьники и студенты, находятся в зоне высоких рисков влияния деструктивных течений, депрессивно-агрессивного контента, распространяемого в том числе через социальные сети. Вовлечению молодых людей также способствует неблагополучная обстановка и проблемы с социализацией в обществе. В связи с этим особое внимание необходимо уделять изучению морально-психологического климата в коллективах, интернет-активности учащихся в социальных сетях", – отметил в ходе заседания Игорь Комаров. 

По словам полпреда, должны быть приняты решения, направленные на раннюю профилактику насильственных проявлений в отношении учащихся и персонала образовательных организаций. Так, необходимо усилить координацию деятельности правоохранительных органов, организаций образования, учреждений здравоохранения, опеки и попечительства, органов по делам молодежи. Нельзя забывать и о профилактической работе с родителями. 

Также важна модерация пользовательского контента в российских социальных сетях, а именно удаление и блокировка запрещенной модерации.

Особое внимание должно уделяться подготовке персонала и охраны образовательных учреждений к практическим действиям при угрозе совершения нападения, повышению персональной ответственности руководителей за организацию этой работы; должны внедряться и отрабатываться четкие алгоритмы действий сотрудников службы охраны, педагогов и учеников в нештатных ситуациях. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Полномочный представитель Президента РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph