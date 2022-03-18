Полпред президента РФ в ПФО провел заседание Коллегии по вопросам безопасности в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров 31 марта в Нижнем Новгороде провел заседание Коллегии по вопросам безопасности. В ее работе приняли участие руководители окружных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, МВД России, ФСИН России, МЧС России, МИД, Росфинмониторинга и Роскомнадзора.

Полномочный представитель Президента РФ и представители федеральных ведомств обсудили противодействие распространению среди молодежи таких деструктивных движений как "скулшутинг" и "колумбайн".

"Молодые люди, школьники и студенты, находятся в зоне высоких рисков влияния деструктивных течений, депрессивно-агрессивного контента, распространяемого в том числе через социальные сети. Вовлечению молодых людей также способствует неблагополучная обстановка и проблемы с социализацией в обществе. В связи с этим особое внимание необходимо уделять изучению морально-психологического климата в коллективах, интернет-активности учащихся в социальных сетях", – отметил в ходе заседания Игорь Комаров.

По словам полпреда, должны быть приняты решения, направленные на раннюю профилактику насильственных проявлений в отношении учащихся и персонала образовательных организаций. Так, необходимо усилить координацию деятельности правоохранительных органов, организаций образования, учреждений здравоохранения, опеки и попечительства, органов по делам молодежи. Нельзя забывать и о профилактической работе с родителями.

Также важна модерация пользовательского контента в российских социальных сетях, а именно удаление и блокировка запрещенной модерации.

Особое внимание должно уделяться подготовке персонала и охраны образовательных учреждений к практическим действиям при угрозе совершения нападения, повышению персональной ответственности руководителей за организацию этой работы; должны внедряться и отрабатываться четкие алгоритмы действий сотрудников службы охраны, педагогов и учеников в нештатных ситуациях.