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Предприятия Нижегородской области присоединились к флешмобу #МЫРАБОТАЕМ

31 марта 2022 15:19  [116] Бизнес

Предприятия Нижегородской области присоединились к флешмобу #МЫРАБОТАЕМ.

Несмотря на санкции российские производители продолжают работать, и более того наращивают объемы производства.

В Нижегородской области к акции присоединились богородская мебельная фабрика "Сильва", фабрика Loymina, которая работает в Сокольском районе региона и выпускает обои и лакокрасочную продукцию, модный дом Parle, дизайнеры которого уже заявили о готовности заменить ушедшие с рынка лейблы.

Стоит отметить, что принять участие в акции может любое предприятие.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций.

Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, то в регионе был создан координационный штаб под председательством главы региона, разрабатывающий региональные меры поддержки.

 

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Теги:
Предприниматели Промышленность Санкции
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