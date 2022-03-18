Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло в правительстве Нижегородской области Общество

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло в правительстве Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, заседание провел замгубернатора Петр Банников.

С докладами выступили первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Альбина Разина, и.о. главы г.о.г. Кулебаки Артем Паятелев, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Николай Костюкович и начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области Алексей Бутусов.

На заседании комиссия рассмотрела вопросы о состоянии антикоррупционной работы в Минпроме Нижегородской области и подведомственных ему учреждениях, а также о реализации антикоррупционной политики на территории городского округа Кулебаки, в том числе в сфере закупок для муниципальных нужд.

Кроме того, были изучены результаты социологического исследования и антикоррупционного мониторинга на территории Нижегородской области.

По итогам заседания Петр Банников получил провести анализ муниципальных закупок, осуществляемых учреждениями и предприятиями г.о.г. Кулебаки, на предмет возможного возникновения конфликта интересов.

Также будут проведены обучающие семинары по соблюдению требований антикоррупционного законодательства для государственных и муниципальных служащих региона.