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Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло в правительстве Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, заседание провел замгубернатора Петр Банников.
С докладами выступили первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Альбина Разина, и.о. главы г.о.г. Кулебаки Артем Паятелев, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Николай Костюкович и начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области Алексей Бутусов.
На заседании комиссия рассмотрела вопросы о состоянии антикоррупционной работы в Минпроме Нижегородской области и подведомственных ему учреждениях, а также о реализации антикоррупционной политики на территории городского округа Кулебаки, в том числе в сфере закупок для муниципальных нужд.
Кроме того, были изучены результаты социологического исследования и антикоррупционного мониторинга на территории Нижегородской области.
По итогам заседания Петр Банников получил провести анализ муниципальных закупок, осуществляемых учреждениями и предприятиями г.о.г. Кулебаки, на предмет возможного возникновения конфликта интересов.
Также будут проведены обучающие семинары по соблюдению требований антикоррупционного законодательства для государственных и муниципальных служащих региона.
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