Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2022 18:09  [3] Ольга Щетинина: "Мы уделяем особое внимание мерам социальной поддержки"
31 марта 2022 17:58  [35] Главврачом нижегородской больницы №5 назначен Николай Родин
31 марта 2022 17:50  [33] Студенты-медики ННГУ смогут трудоустроиться в медучреждения после третьего года обучения
31 марта 2022 17:24  [65] Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло в правительстве Нижегородской области
31 марта 2022 17:15  [72] Запись в первые классы на 2022-2023 учебный год через портал Госуслуг стартует 1 апреля
31 марта 2022 16:27  [137] Большое Болдино включено в перечень исторических поселений Нижегородской области
31 марта 2022 16:23  [103] Управление Росреестра по Нижегородской области проведёт ряд горячих телефонных линий в апреле
31 марта 2022 15:28  [144] Федеральные и региональные награды вручили нижегородцам на заседании ЗС НО 31 марта
31 марта 2022 15:14  [153] Сеть ресторанов KFC продолжает работу в Нижегородской области
31 марта 2022 15:03  [143] Отремонтированные в прошлом году центральные улицы Нижнего Новгорода не пострадали за прошедшую зиму
Общество

Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло в правительстве Нижегородской области

31 марта 2022 17:24  [65] Общество

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло в правительстве Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, заседание провел замгубернатора Петр Банников.

С докладами выступили первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Альбина Разина, и.о. главы г.о.г. Кулебаки Артем Паятелев, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Николай Костюкович и начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области Алексей Бутусов.  

На заседании комиссия рассмотрела вопросы о состоянии антикоррупционной работы в Минпроме Нижегородской области и подведомственных ему учреждениях, а также о реализации антикоррупционной политики на территории городского округа Кулебаки, в том числе в сфере закупок для муниципальных нужд.

Кроме того, были изучены результаты социологического исследования и антикоррупционного мониторинга на территории Нижегородской области. 

По итогам заседания Петр Банников получил провести анализ муниципальных закупок, осуществляемых учреждениями и предприятиями г.о.г. Кулебаки, на предмет возможного возникновения конфликта интересов.

Также будут проведены обучающие семинары по соблюдению требований антикоррупционного законодательства для государственных и муниципальных служащих региона.  

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коррупция Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph