Депутат гордумы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в презентации книги о Парфене Черниковиче Общество

Владимир Тарасов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат гордумы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в презентации книги о Парфене Черниковиче. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Согласно информации, 31 марта 2022 года заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в презентации книги историка и краеведа Николая Чугунова "Парфен Парфенович Черникович. Основатель нижегородской художественной резьбы по кости".

Гостями мероприятия, организованного в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени В.И.Ленина, стали представители правительства Нижегородской области, администрации Варнавинского муниципального района, а также заслуженные мастера художественной резьбы по кости, библиотекари, студенты и преподаватели вузов.

Презентация открылась рассказом о жизни и творчестве художника Парфена Черниковича. Издания о мастере были переданы в дар библиотекам и учреждениям образования Фондом развития народных художественных промыслов Нижегородской области. Книга содержит более 400 иллюстраций, описание 367 произведений Черниковича, находящихся в собраниях 20 российских музеев, а также статьи ведущих искусствоведов.

"Нижегородская земля полна удивительно талантливыми художниками, и я рад, что благодаря неравнодушным и увлеченным людям память о них передается потомкам. Парфен Черникович сказал, что завещал все твои труды России и, к счастью, варнавинцы продолжают дело этого уникального мастера. Очень важно, что в нашем регионе уделяется так много внимания сохранению и популяризации народно-художественных промыслов", - заявил заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов.

Участники мероприятия ознакомились с выставкой косторезных произведений из семейной коллекции Черниковича, фотографий образцов его творчества из собрания российских музеев, тематической литературой из личного архива художника и библиотечных фондов. Варнавинские мастера продемонстрировали присутствующим технику изготовления сувениров из кости.

Фотовыставка в ленинской библиотеке будет доступна для посещения до 4 апреля 2022 года.

СПРАВКА:

Парфен Черникович (02.11.1920-14.03.2011) – родился в Белоруссии. После окончания профтехшколы 30 лет работал в Ломоносовской косторезной артели фабрики Холмогорского района Архангельской области. Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией" и орденом Отечественной войны. В 1945-1946 годах изготовил кубок «Победа» - самое известное косторезное произведение страны, посвященное подвигу советского народа. Его вазы были подарены Сталину и Рузвельту.

В Горьком Парфен Черникович поселился в 1968 году. Работал мастером резьбы по кости и заведующим художественным отделом в проектно-конструкторском бюро управления художественных промыслов Горьковского облисполкома. Новый промысел в Варнавино начал организовывать в 70-е годы XX века. В 2005 году первым из отечественных косторезов удостоился звания Народного художника РФ.