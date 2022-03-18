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Общество

Инспекция труда в Нижегородской области объявила предостережение компании "Ситимобил"

01 апреля 2022 11:10  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Инспекция труда в Нижегородской области объявила предостережение компании "Ситимобил". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, компании по представлению услуг такси даны разъяснения о том, что нарушение обязательных требований может причинить вред. В случае ликвидации организации и сокращения сотрудников необходимо обеспечить соблюдение трудового законодательства.

Напомним, что такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля.

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Теги:
Госинспекция труда Такси
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