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Инспекция труда в Нижегородской области объявила предостережение компании "Ситимобил". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, компании по представлению услуг такси даны разъяснения о том, что нарушение обязательных требований может причинить вред. В случае ликвидации организации и сокращения сотрудников необходимо обеспечить соблюдение трудового законодательства.
Напомним, что такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля.
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