Редакция URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa за использование фотографию агентства для иллюстрации фейка Общество

Редакция URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa за использование фотографию агентства для иллюстрации фейка. Как сообщает издание , на их фотографии ль 14 марта - последствия взрыва украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка. В то время, как La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о "бойне в Киеве", которую якобы устроила российская армия. "Редакция URA.RU выступает против незаконного использования снимка нашего фотокорреспондента Эдуарда Корниенко. Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк. Процесс URA.RU против La Stampa будет беспрецедентным. Нам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. Сейчас юристы URA.RU готовят заявление", - отмечается в заявлении информационного агентства. Как поясняет издание, утром 14 марта в центре Донецка произошел взрыв от украинской ракеты "Точка-У", в результате которого погибли более 20 человек, а ранения различной степени тяжести получили 35 мирных жителя. Фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко, оказавшийся рядом, снял последствия трегедии. Один из самых ярких снимков – мужчина, закрывающий лицо руками на фоне трупов, и был использован газетой La Stampa для иллюстрации фейка. Итальянское СМИ на первой полосе газеты от 16 марта опубликовало снимок URA.RU с заголовком La carneficina ("Резня") и сообщила о бойне, которую якобы устроила российская армия. Подпись под фотографией из Донецка: "Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск". В свою очередь, итальянские журналисты Маурицио Бельпьетро и Анджело д’Орси писали открытое письмо о фейке La Stampa. "Первая полоса газеты, которой вы руководите, достигла дна журналистской непорядочности <…> Вольно или невольно вы подталкиваете нас к третьей мировой войне. История ничему вас не научила", - особо отметили представители СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя создание фейка , заявил, что "это чудовищный подлог", а представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацию от La Stampa "примером особого цинизма, который не может остаться незамеченным".

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