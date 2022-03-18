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Общество

Уже три случая присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области

01 апреля 2022 12:10  [29] Общество

Уже три случая присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Так, первые случаи присасывания клещей зарегистрированы в Выксунском, Лукояновском и Павловском районах региона.

Стоит отметить, что случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, на территории Нижегородской области пока не зарегистрировано.

Напомним, что в 2021 году в медицинские организации Нижегородской области по поводу присасывания клещей обратилось почти девять тысяч нижегородцев. При этом, клещи присасывались к жителям на территории абсолютно всех районов Нижнего Новгорода и области.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" в лесах - на них приходится 49% случаев, в деревнях и сёлах - 30%, на придомовых территориях - 7,3%, на садово-огородных участках - 10,3%. Кроме того, было зарегистрировано несколько случаев присасывания клещей на кладбищах в парках.

Всего, по информации Роспотребнадзора, исследовано 9 015 клещей. Из них 33 клеща были инфицированы вирусом клещевого энцефалита. Они были обнаружены на территориях Кстовского, Уренского, Борского, Балахнинского, Тоншаевского, Тонкинского, Ветлужского, Городецкого, Чкаловского, Шахунского, Спасского, Семёновского районов, а также в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Напомним также, что исследование клещей в Нижегородской области осуществляется:
- в лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" по адресу: г. Н. Новгород, Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора) в рабочие дни с 9-00-16-00, перерыв с 12-00 до 12-30 (тел. 8(831)433-54-42; 8 9038480430)
- в бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области в Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районе" по адресу: г. Шахунья Нижегородской области, ул. Революционная,32. в рабочие дни с 9-00-16-00, перерыв с 12-00 до 12-30 (тел. 8 (83152)2-73-20).

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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