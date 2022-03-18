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Бизнес

ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга

01 апреля 2022 12:16  [27] Бизнес

ВТБ получил более 150 заявок на сумму свыше 360 млрд рублей по новой программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России, сообщили в пресс-службе банка.

В рамках поддержки банк уже подписал первую в стране сделку – с клиентом среднего и малого бизнеса из лесопромышленного комплекса.

Льготная ставка кредитования по программе Минпромторга России составляет 11% годовых. Финансирование на срок до одного года могут получить внесенные в перечень системообразующие предприятия промышленности и торговли из приоритетных отраслей экономики, а также их дочерние общества. По условиям программы заемщик должен сохранить численность персонала не менее 85% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора.

"ВТБ стал первым банком, который предоставил для субсидирования в Минпромторг России перечень наиболее нуждающихся в поддержке клиентов. Запуск программы поможет существенно улучшить условия работы важнейших предприятий промышленности и торговли. В дальнейшем мы примем активное участие в отраслевых программах, которые в настоящий момент разрабатывают профильные ведомства", − подчеркнул Виталий Сергейчук, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ.

"ВТБ как системообразующий банк видит в числе своих основных задач развитие российских отраслей экономики и устойчивую работу бизнеса. Благодаря финансированию по новой льготной программе поддержку получат предприятия промышленности и торговли, которые зачастую выполняют градообразующую функцию. В текущих рыночных реалиях это поможет поддержать экономику России и сохранить занятость в регионах", − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

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Теги:
Банки ВТБ Промышленность
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