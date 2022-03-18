Нижегородцы могут оформить подписку на периодику на второе полугодие с 30% скидкой Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 1 апреля стартовала подписная кампания на второе полугодие 2022 года. Об этом сообщили в региональном УФПС.

Согласно информации, открыта подписка на 6 000 печатных изданий, в том числе на национальных языках разных народов России. Среди изданий – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.

При этом, подписку можно оформить как в почтовых отделениях и на дому с помощью почтальона, так и на сайте Почты России в разделе "Онлайн подписка". Кроме того, можно выбирать и способ получения периодики: в домашний почтовый ящик, в абонементный ящик или забирать самостоятельно у оператора в почтовом отделении.

Кроме того, рассказали в Нижегородском УФПС, с 4 по 14 апреля совместно с издательскими домами подписчикам будет предоставлена скидка до 30% на 1800 газет и журналов.

Также по программе "Дерево добра" можно оформить подписку в адрес социальных учреждений: благодаря поддержке неравнодушных граждан подопечные детских домов, хосписов, интернатов и домов престарелых смогут читать свежие газеты и журналы.