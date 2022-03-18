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Общество

Ирина Блинова стала руководителем нижегородского отделения движения "Волонтеры культуры"

01 апреля 2022 16:53  [27] Общество
Ирина Блинова

Ирина Блинова

Фото: соцсети Ирины Блиновой

Руководителем Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры» стала Ирина Блинова. 

На этом посту она сменила Александра Зуева.

Сообщается, что Ирина Блинова присоединилась к отделению в 2020 году и за это время организовала сообщество "Волонтеры культуры" в г.о.г. Бор, а также выступила инициатором и организатором областного форума волонтеров культуры "Вектор вперед".

Напомним, что "Нижегородское региональное отделение ВОД "Волонтеры культуры" работает уже четыре года и является одной из составляющих нацпроекта "Культура". За это время волонтеры организовали множество различных мероприятий. По итогам прошлого года в них приняли участие свыше 30 тысяч человек.

Добровольцами в сфере культуры осуществляется деятельность по пяти основным направлениям: работа с учреждениями культуры, сохранение культурного наследия и восстановление памятников истории и культуры, реализация творческих и социокультурных проектов, организация волонтерских программ крупных культурных событий, организация туристических и культурных маршрутов.

Присоединиться к волонтерам культуры может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале DOBRO.ru и выбрать в фильтрах город, дату, направление "Культура и искусство".

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Теги:
Волонтеры культура
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