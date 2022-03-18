Юрий Станкевич обсудил меры поддержки и подготовку кадров с представителями нижегородских предприятий Бизнес

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единой России") Юрий Станкевич встретился с коллективом одной из швейных фабрик в городе Семенов. Сегодня на производстве трудится около 30 человек.

Депутат ознакомился с производством, руководство рассказало о планах предприятия по расширению его мощностей. Фабрика изготавливает в основном специальную одежду для различных сфер, в том числе для работников скорой медицинской помощи, МЧС и многих промышленных предприятий региона.

Руководитель швейной фабрики Ирина Райковская поделилась, что основной проблемой, препятствующей развитию производства, является высокая стоимость кредитных продуктов и недостаток квалифицированных кадров. Они договорились, что со стороны депутата будет оказана помощь в решении вопроса об участии фабрики в программах льготного кредитования, а также во взаимодействии предприятия с Центром опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).

"Вопросы кредитования для многих предприятий стоят достаточно остро. С одной стороны, это возможности для развития, но с другой стороны – это должно быть им по силам. Это особенно важно сегодня, в условиях санкционного давления. Мы понимаем, что модернизация производств – это улучшение условий труда, открытие новых рабочих мест, укрепление промышленного потенциала региона", - сказал Юрий Станкевич.

Он также рассказал, что выступил с предложением синхронизировать работу в вопросах подготовки антикризисных предложений и оценки уже принятых на федеральном уровне решений.

"Я предложил региональным коллегам по депутатскому корпусу провести обсуждение принятых мер поддержки. Сейчас необходимо собрать обобщающую памятку с поддержанными предложениями, передать ее предпринимательскому сообществу и получить обратную связь. Так мы сможем понять, насколько эти меры отвечают запросу, который формировали представители бизнеса на местах. После этого мы проведем встречу и оценим, какие пробелы у нас остались. Исходя из этого, сможем определить приоритеты в работе, и, используя возможность организации диалога с различными министерствами, обозначить позиции бизнеса. Мы понимаем, что есть предложения, которые только предстоит реализовать. И предпринимательское сообщество поможет понять, какие моменты требуют повышенного внимания", - отметил Юрий Станкевич.

Уже в Нижнем Новгороде депутат посетил Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), который создан на базе Нижегородского индустриального колледжа. Он ознакомился с инфраструктурой Центра, основными направлениями его деятельности, связанными с синхронизацией образовательных организаций и предприятий региона в решении вопросов подготовки эффективных кадров, востребованных экономикой. Центр использует в своей работе современные технологии, в частности, обучение с использованием VR-инструментов и многие другие.

"Сегодня практически на каждой встрече с трудовыми коллективами звучит вопрос подготовки кадров. Этому уделяется особое внимание и на уровне федерального центра, и на уровне каждого региона. Мы договорились с руководством Центра о постоянном диалоге, в том числе в вопросах совершенствования нормативно-правовой базы в сфере подготовки профессиональных кадров. Чтобы они могли подготовить достойных специалистов, им тоже нужна поддержка", - подчеркнул депутат.

Также в рамках региональной недели Юрий Станкевич провел прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в общественной приемной "Единой России" в Советском районе Нижнего Новгорода. Основные вопросы касались проблем капитального ремонта многоквартирных домов, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, качества водоснабжения, а также ветхого состояния объектов коммунальной инфраструктуры. По итогам будут направлены соответствующие запросы в ответственные ведомства.