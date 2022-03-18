Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске Политика

Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады.

За ночь в этом районе уничтожены до 40 человек националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея. Такая информация была обнародована в ходе брифинга Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, утром 2 апреля высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны.

Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 9 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее сообщало НТА-Приволжье со ссылкой на слова первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерала-полковника Сергея Рудского, основные задачи первого этапа российской операции на Украине были выполнены, существенно снижен боевой потенциал украинских войск.

"Приоритетом действий российских вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения", - отметил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Напомним, что Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.