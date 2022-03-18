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Общество

Нижегородские старшеклассники стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по информатике

03 апреля 2022 09:27  [74] Общество

Нижегородские старшеклассники стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, одиннадцатиклассники из Нижнего Новгорода - учащийся лицея №40 Андрей Кирюхов и учащийся лицея №36 Михаил Косов - стали победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

С победой в главном интеллектуальном соревновании страны ребят поздравила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

"Всероссийская олимпиада школьников – это серьезная проверка не только знаний, но и качеств характера. Очень рада за всех детей, которые дошли до заключительного этапа. Они настоящие герои! Справились с волнением, мужественно перенесли испытания. Мы знаем, что информатика – востребованное направление, а значит, впереди у них большое будущие. Честь и хвала победителям! Мы вами гордимся. Отдельная благодарность - наставникам. Именно они зажигают такие звездочки", – сказала Ольга Петрова.

Подготовкой Андрея Кирюхова занимался Петр Калинин, кандидат физико-математических наук. Михаила Косова привел к победе Алексей Шмелев, педагог дополнительного образования. За два тура финалисты решили восемь задач.

"Мне все понравилось, олимпиада была масштабной - на ней собрались сильнейшие ребята со всей страны. Я начал заниматься еще с восьмого класса, постепенно наработал нужный опыт. И вот, наконец, стал победителем. Для победы важно быть усердным, решать задачи, проявлять терпение", – поделился впечатлениями Андрей Кирюхов.

Всего в олимпиаде приняли участие 340 школьников из 72 регионов России. Победителями стали 28 человек.

Победители и призеры заключительного этапа смогут поступить в любой профильный вуз страны без экзаменов. Полная информация о результатах финала ВСОШ по информатике доступна по ссылке: https://inf2022.siriusolymp.ru/results.

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Теги:
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