Детский телефон доверия в Нижегородской области переходит на круглосуточный режим работы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Детский телефон доверия в Нижегородской области переходит на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Согласно информации, детский телефон доверия функционирует на территории региона в соответствии с соглашением между правительством Нижегородской области и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 6 сентября 2010 года.



Отмечается, что службы детского телефона доверия работают на базе трех государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области.

Так, в 2021 году на детский телефон доверия поступило 3 918 звонков, из которых 1 672 звонка (43%) - обращения детей.

Преимущественная тематика детских звонков - трудности во взаимоотношениях с родителями и конфликты с ровесниками.



Позвонить на линию детского телефона доверия можно по номеру: 8-800-2000-122.