  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
03 апреля 2022 10:21  [97] Детский телефон доверия в Нижегородской области переходит на круглосуточный режим работы
03 апреля 2022 09:27  [132] Нижегородские старшеклассники стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по информатике
02 апреля 2022 15:28  [395] Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области
02 апреля 2022 15:07  [411] Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев сообщил о новых мерах социальной поддержки граждан
02 апреля 2022 13:58  [390] Обучение работе с проектами программы "Голос поколения" стартовало в Нижнем Новгороде 2 апреля
02 апреля 2022 11:19  [462] Автоколонна с гуманитарной помощью от Нижегородской епархии прибыла в ЛНР
02 апреля 2022 10:43  [532] Нижегородская область встретила свыше 400 эвакуированных жителей Мариуполя
02 апреля 2022 09:23  [344] Жителю Первомайска пересчитали плату за газоснабжение после вмешательства жилинспекции
01 апреля 2022 20:10  [501] Гуманитарную помощь из Арзамаса отправили на Донбасс
01 апреля 2022 19:39  [473] Подъезд к селу Ичалово в Дивеевском районе отремонтируют по нацпроекту БКД
Общество

Детский телефон доверия в Нижегородской области переходит на круглосуточный режим работы

03 апреля 2022 10:21  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Детский телефон доверия в Нижегородской области переходит на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Согласно информации, детский телефон доверия функционирует на территории региона в соответствии с соглашением между правительством Нижегородской области и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 6 сентября 2010 года.

Отмечается, что службы детского телефона доверия работают на базе трех государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области.

Так, в 2021 году на детский телефон доверия поступило 3 918 звонков, из которых 1 672 звонка (43%) - обращения детей.

Преимущественная тематика детских звонков - трудности во взаимоотношениях с родителями и конфликты с ровесниками.

Позвонить на линию детского телефона доверия можно по номеру: 8-800-2000-122.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph