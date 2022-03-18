Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе национальных видеороликов "МЫ" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе национальных видеороликов "МЫ". Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

Согласно информации, начался прием заявок на конкурс национальных видеороликов "МЫ", который организован межрегиональной общественной организацией "Федерация современного искусства" и онлайн-кинотеатром "Ноль плюс" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Фонда президентских грантов и правительства Тюменской области.

Цель конкурса – укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие культуры народов РФ, формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к Родине, ее истории, культуре, национальным традициям.

Участниками конкурса могут стать граждане, коллективы авторов, а также теле- и киностудии. Потенциальным конкурсантам предлагается на выбор две темы: "Межнациональное согласие в России" (ролики о единении различных культур) и "Национальная идентичность" (видео о культуре, традициях и обычаях конкретного народа). В этом году организаторы выделили дополнительную номинацию "Видеоклипы", и теперь в конкурсе уже пять номинаций: "Игровой/художественный видеоролик"; "Анимационный ролик"; "Видеоклипы"; "Видеорепортажные ролики"; "Документальный ролик".

Эксперты будут отдельно оценивать работы профессионалов и любителей. Каждый автор, творческий коллектив, теле- или киностудии могут представить не более двух работ, причем как в одной, так и в разных номинациях.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо определиться с темой и номинацией, придумать интересную идею, создать и смонтировать ролик - игровой, анимационный, репортажный или документальный, а для профессиональных студий и авторов - фильм. Затем свою работу следует загрузить на любой удобный для участника файлообменник и заполнить заявку на сайте: мыконкурс.рф.

Заявки принимаются до 31 августа 2022 года. Награждение победителей состоится 4 ноября, в День народного единства.

С 19 сентября по 16 октября любой желающий сможет принять участие во всенародном онлайн-голосовании за лучший ролик в каждой номинации, победителями признаются те участники, чьи видеоролики получат больше "лайков". Оценивать ролики и фильмы будет профессиональное жюри. Победители конкурса будут награждены дизайнерскими статуэтками "МЫ" и денежными премиями.

В целях повышения качества предоставляемых на конкурс работ организаторы подготовили образовательный видеокурс по созданию роликов на национальную тематику. Мастер-классы будут опубликованы в открытом доступе на YouTube канале конкурса "МЫ".

Цель акции - собрать изображения глаз представителей всех национальностей, проживающих на территории России. Полученные фотографии позволят создать уникальный ролик, который будет транслировать образ межнационального единства России. Видео, подготовленное профессионалами, получит распространение в сети Интернет и на региональных и федеральных телеканалах в День России - 12 июня 2022 года.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте мыконкурс.рф.