Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
04 апреля 2022 09:23  [84] Нижегородцы смогут принять участие в творческом конкурсе ArtMasters 2022
03 апреля 2022 15:52  [410] Более чем на 10% снизилась смертность в Нижегородской области за последние две недели
03 апреля 2022 14:51  [382] Открытый отбор персонала пройдет в центре занятости Дзержинска 7 апреля
03 апреля 2022 13:36  [404] Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе национальных видеороликов "МЫ"
03 апреля 2022 12:44  [425] Заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает падать: за сутки заболел 581 нижегородец
03 апреля 2022 11:39  [449] Знаковые объекты Нижнего Новгорода приняли участие в международной акции "Зажги синим"
03 апреля 2022 10:21  [425] Детский телефон доверия в Нижегородской области переходит на круглосуточный режим работы
03 апреля 2022 09:27  [452] Нижегородские старшеклассники стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по информатике
02 апреля 2022 15:28  [558] Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области
02 апреля 2022 15:07  [569] Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев сообщил о новых мерах социальной поддержки граждан
Общество

Нижегородцы смогут принять участие в творческом конкурсе ArtMasters 2022

04 апреля 2022 09:23  [84] Общество

Фото: организаторы конкурса

Нижегородцы смогут принять участие в творческом конкурсе ArtMasters 2022. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения России и Министерства культуры Российской Федерации.

Как отметили организаторы, конкурс на протяжении нескольких лет объединяет лучших представителей творческих профессий. В чемпионате уже приняло участие более 27 тысяч человек из разных субъектов РФ. Средний возраст участников – 25 лет.

Целью конкурса является поддержка лучших молодых представителей творческих профессий, создание благоприятных условий для раскрытия их потенциала и роста престижа творческих профессий.

Организаторы отмечают, что чемпионат ArtMasters стремится стать платформой, на которой профессионалы и эксперты, создающие текущий ландшафт компетенций театра, кино, телевидения и других направлений сферы культуры, передают свои знания молодым участникам, а также обращаются к широкой аудитории людей, интересующихся передовым срезом креативных технологий.

В 2021 году было подано 17 559 заявок на участие, ожидается, что в 2022 году участниками чемпионата станут 25 тыс. человек.

В этом году году в состав экспертного совета вошли специалисты следующих компетенций: гейм-дизайнер Анатолий Казаков, саунд-дизайнер Павел Дореули, сценарист Андрей Золотарев, сценограф Нана Абдрашитова, специалист компьютерной графики Антон Сакара, мультимедиа художник Илья Старилов, звукорежиссер записи музыки Андрей Левин, продюсер Алексей Боков.

Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.

Прием заявок стартовал 4 апреля и продлится до 29 мая.

Заявки принимаются по двум категориям: основная возрастная категория (18-35 лет) и юниоры (14-17 лет). Подать заявку можно на сайте чемпионата: https://artmasters.ru.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph