Нижегородцы смогут принять участие в творческом конкурсе ArtMasters 2022 Общество

Фото: организаторы конкурса

Нижегородцы смогут принять участие в творческом конкурсе ArtMasters 2022. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения России и Министерства культуры Российской Федерации.

Как отметили организаторы, конкурс на протяжении нескольких лет объединяет лучших представителей творческих профессий. В чемпионате уже приняло участие более 27 тысяч человек из разных субъектов РФ. Средний возраст участников – 25 лет.

Целью конкурса является поддержка лучших молодых представителей творческих профессий, создание благоприятных условий для раскрытия их потенциала и роста престижа творческих профессий.

Организаторы отмечают, что чемпионат ArtMasters стремится стать платформой, на которой профессионалы и эксперты, создающие текущий ландшафт компетенций театра, кино, телевидения и других направлений сферы культуры, передают свои знания молодым участникам, а также обращаются к широкой аудитории людей, интересующихся передовым срезом креативных технологий.

В 2021 году было подано 17 559 заявок на участие, ожидается, что в 2022 году участниками чемпионата станут 25 тыс. человек.

В этом году году в состав экспертного совета вошли специалисты следующих компетенций: гейм-дизайнер Анатолий Казаков, саунд-дизайнер Павел Дореули, сценарист Андрей Золотарев, сценограф Нана Абдрашитова, специалист компьютерной графики Антон Сакара, мультимедиа художник Илья Старилов, звукорежиссер записи музыки Андрей Левин, продюсер Алексей Боков.

Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.

Прием заявок стартовал 4 апреля и продлится до 29 мая.

Заявки принимаются по двум категориям: основная возрастная категория (18-35 лет) и юниоры (14-17 лет). Подать заявку можно на сайте чемпионата: https://artmasters.ru.