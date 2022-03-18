Нижегородских предпринимателей и НКО приглашают к участию в инклюзивном проекте "Открыто для всех" Бизнес

Фото: Агентство стратегических инициатив (АСИ)

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородских предпринимателей и НКО приглашают к участию в инклюзивном проекте "Открыто для всех". Об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

Согласно информации, ключевым элементов проекта является Национальный инклюзивный договор, присоединиться к которому может любая компания, признающая важность повышения доступности товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью.

По словам председателя оргкомитета проекта "Открыто для всех" Сергея Новикова, в России 11 млн людей с инвалидностью, вместе с членами семей это 18 млн человек. Для них бизнес может создать необходимые условия для самореализации.

Подписывая Национальный инклюзивный договор, компания подтверждает значимость и актуальность задачи по обеспечению людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) товарами, услугами или сервисами, а также соглашается на участие в реализации или адаптации инклюзивных практик в течение года после подписания документа.

АСИ начинает отбор практик, направленных на внедрение инклюзии во все сферы деятельности. Заявки принимаются на платформе "Смартека" по пяти номинациям:

- Универсальный дизайн: дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей, без необходимости адаптации или специального дизайна. Номинация включает также ассистивные устройства для людей с инвалидностью.

- Импакт: практики, направленные на формирование благоприятных условий для людей с инвалидностью в общественной сфере.

- Корпоративная политика: внутренняя инклюзивная организационная и социальная культура компаний, направленная на создание благоприятных условий для трудоустройства и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью при выполнении трудовых обязанностей.

- Инклюзивное лидерство: практики по созданию безбарьерной среды, товаров и услуг, реализуемые непосредственно людьми с инвалидностью.

- Инклюзивное образование: подготовка педагогов и специалистов по работе с людьми с инвалидностью и сервисы по выявлению и развитию их компетенций.

Лучшие практики будут доступны в открытом доступе. Компаниям, которые не имеют инклюзивной повестки, но готовы адаптировать товары, сервисы и услуги для людей с инвалидностью, АСИ поможет подобрать наиболее подходящие решения и внедрить их.

В дальнейшем планируется создать отдельный сервис методологической поддержки бизнеса по внедрению инклюзивных решений. В него войдут, в частности, образовательные программы подготовки персонала для работы с людьми с инвалидностью, разработанные на основе лучших проектов.

Вся подробная информация о проекте "Открыто для всех" доступна по ссылке: https://открытодлявсех.рф/ about-project.