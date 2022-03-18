Движение транспорта на участке ул. Тверской в Нижнем Новгороде будет временно ограничено с 5 апреля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение транспорта на участке ул. Тверской в Нижнем Новгороде будет временно ограничено с 5 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, с 6:00 5 апреля до 23:59 30 апреля будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Тверской между домами 3 и 7.

Сообщается, что ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

В департаменте рассказали, что объехать закрытый участок дороги можно будет со стороны улицы Белинского по улицам Студеной и Славянской, а со стороны улицы Максима Горького - по переулку Гранитному и улице Ашхабадской.