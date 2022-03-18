Мемориальный комплекс "Вечный огонь" в Арзамасе будет отремонтирован до 9 мая Общество

Фото: Евгений Лебедев

Мемориальный комплекс "Вечный огонь" в Арзамасе будет отремонтирован до 9 мая. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Евгений Лебедев.

По его словам, в ближайшее время будет определена подрядная организация, которая проведет ремонтные работы.

"Побывал на мемориале в Арзамасе, обсудили с главой города дальнейший план по устранению повреждений на памятном комплексе. Трещина в облицовочной плите образовалась вследствие износа материала – плитам уже много лет. В ближайшее время будет определен подрядчик для выполнения ремонтных работ. После определения стоимости работ и подрядной организации ремонт будет произведен в максимально короткие сроки. До 9 мая все работы должны быть выполнены", - сказал Евгений Лебедев.

Также депутат отметил, что планируется комплексное благоустройство данного мемориального комплекса и территории вокруг. В настоящее время администрация Арзамаса в сотрудничестве с Институтом развития городской среды Нижегородской области разрабатывает проект.

"Это большая работа, в которой активное участие принимают жители, которые вносят свои предложения и идеи. Это всегда была и есть принципиальная позиция "Единой России" - учитывать мнение людей. Недавно состоялись общественные обсуждения проектов благоустройства по двум важнейшим городским пространствам в городе – мемориальному комплексу "Вечный огонь" и городской Доске Почета. Предложения арзамасцев аккумулированы, самые актуальные лягут в основу проекта благоустройства. Обновленный мемориальный комплекс, надеюсь, увидим в 2023-2024 годах", - добавил Евгений Лебедев.