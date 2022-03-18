Ровно 73 года назад был создан блок НАТО Политика

Фото: iStock

Военно-политический блок НАТО был основан 4 апреля 1949 года. За это время в Североатлантический альянс вошли почти все государства Европы, которые провели множество военных операций, приносивших лишь боль и разрушения в страны, куда приходили их войска.

Так, во время бомбардировки Югославии в 1999 году погибло более 2,5 тыс. мирных жителей. В нападении использовалось самое разнообразное оружие.

Специалисты в области радиоактивных загрязнений подсчитали, что за 3 месяца бомбардировок было сброшено 15 тонн обедненного урана. Это привело к тому, что Сербия заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе. По данным сербских медиков, за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из которых от 10 до 18 тыс. скончались от онкологических заболеваний.

В отличии от лидеров стран НАТО, президент Сербии Александр Вучич не забыл об этих преступлениях.

"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми 19 странами, которые на нас тогда напали. Но мы никогда не забудем этого, не требуйте этого от нас. Один ребенок в день - столько вы убили детей за время агрессии. Никто никогда не ответил за бомбардировки Югославии, объяснить это и сегодня, спустя 22 года, невозможно. Это была не операция, это была агрессия. Нападение без причин, без разрешения СБ ООН. На нас напали с единственной целью - отнять у нас часть территории", - заявил глава Сербии.

Операция "Буря в пустыне", прошедшая в 1991 году повлекла за собой от 30 до 150 тысяч жертв среди гражданского населения.

Основанием для ее проведения стало вынесенное Советом Безопасности ООН решение об использовании "всех необходимых средств" для восстановления мира и безопасности в этом районе, однако мирной ситуацию в Ираке нельзя назвать и по сей день.



Одной из последних крупных операций НАТО стала "Несокрушимая свобода". За 13 лет в период с 2001 по 2014 год была убита 21 тысяча мирных жителей Афганистана. Военная операция США и антитеррористической коалиции была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года, совершенный боевиками "Аль-Каиды".

Наблюдая за агрессивными действиями НАТО, Россия выдвинула ряд требований к организации. Основные из них:

1. Не использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения на Россию.

2. Исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не принимать в альянс бывшие страны СССР, особенно Украину и Грузию, которые стремятся стать членами содружества.

3. Не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, а также использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности.

4. Не размещать вооружение в тех районах, откуда оно может поражать цели на территории России.

5. Отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и ядерного оружия вне национальной территории.

Многие из этих требований были проигнорированы.

Президент РФ Владимир Путин, не увидев доброжелательных действий со стороны Североатлантического альянса, заявил, что НАТО — это просто инструмент внешней политики США.

"Страны входят в НАТО, а потом их почти никто не спрашивает, когда размещают у них определённые виды вооружений. Так появились элементы системы противоракетной обороны в Румынии. Сейчас будут скоро в Польше. Это совсем близко от наших границ. Это, конечно, представляет для нас угрозу, потому что это попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал", - сказал Владимир Путин.

Однако, раздор наблюдается и в самой Организации Североатлантического договора.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя решение США в одностороннем порядке вывести войска из Сирии, заявил, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга".

"Нет никакой координации в принятии решений между США и их союзниками в НАТО. Ни одной. Есть агрессивные и не скоординированные действия со стороны другого союзника НАТО, Турции, в зоне, где на карту поставлены наши интересы", – сказал президент Франции.

