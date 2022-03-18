Год культурного наследия народов России стартует в Дзержинске 5 апреля Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В дзержинском Дворце культуры химиков 5 апреля состоится открытие грандиозного фестивального марафона "Достояние", посвящённого Всероссийскому Году культурного наследия народов России. Об этом сообщили организаторы.

В программе открытия будут представлены концертные номера с участием лучших творческих коллективов города, победителей и лауреатов Всероссийских музыкальных, хореографических и театральных конкурсов.

После этого в течение года в рамках марафона в Дзержинске пройдут различные фестивали, концерты и конкурсы, в том числе на открытых городских площадках. Кроме того, будут открыты и новые творческие локации.

Открытие состоится 5 апреля в 15:00 в колонном зале ДКХ. Вход свободный.

СПРАВКА:

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Соответствующий Указ №745 от 30 декабря 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно Указу, Год культурного наследия народов России проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей России.