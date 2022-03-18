Россия с 9 апреля восстанавливает авиасообщение с 52 странами Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Россия с 9 апреля восстанавливает авиасообщение с более чем 50 странами. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно информации, Михаил Мишустин подписал документ, снимающий ограничения на регулярные и чартерные полеты, введенные ранее из-за распространения COVID-19.

Так, с 9 апреля возобновляется регулярное и чартерное авиасообщение с 52 государствами: Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.

Кроме того, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о снятии ограничений на въезд и выезд через сухопутную границу с Китаем с 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода в 13 стран.