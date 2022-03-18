Две новые площадки для выгула собак будут оборудованы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две новые площадки для выгула собак будут оборудованы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Согласно информации, новые площадки для выгула собак появятся в микрорайоне "Бурнаковский" и возле стадиона "Радий".

Кроме того, планируется разместить дог-диспенсеры в скверах на улицах Марата и Генерала Зимина.

Юрий Шалабаев напомнил, что всего с 2019 года в Нижнем Новгороде реконструирована и создана с нуля 21 площадка для дрессировки и выгула собак, а на территориях общего пользования в 22 зонах выгула собак установлены дог-диспенсеры.

Ранее нижегородцев попросили воздержаться от прогулок с собаками в парке "Швейцария".