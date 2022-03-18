Около 1200 уличных фонарей заменили в Лукоянове в рамках энергосервисного контракта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 1200 уличных фонарей заменили в Лукоянове в рамках энергосервисного контракта. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Напомним, что глава региона Глеб Никитин в январе 2021 году поручил заключить главе МСУ Лукояновского района Сергею Малышеву заключить энергосервисный контракт.

В сентябре 2021 года МУП "Дирекция коммунального хозяйства" и ООО "ЕЭС-Гарант" заключили контракт на сумму более 19 млн рублей. Работы проводились в период с января за март, за это время было установлено около 1200 новых фонарей.

По словам Сергея Малышева, качество освещения заметно улучшилось, что привело к сокращению количества ДТП. Ремонт и замену светильников в ближайшие 5 лет будет проводить подрядчик.

Глава Лукоянова Валерий Климов отметил, что в течение года будут продолжаться работы по замене уличного освещения на территории гаражных массивов и в переулках.

Ранее сообщалось, что почти 600 уличных светильников будет заменено в Вознесенском.