Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
04 апреля 2022 19:16  [40] Более 206 млн рублей выделили на ремонт дорог в Воскресенском районе в 2022 году
04 апреля 2022 18:42  [86] Около 1200 уличных фонарей заменили в Лукоянове в рамках энергосервисного контракта
04 апреля 2022 18:18  [89] Нижегородцы собрали книги на русском языке для жителей Донбасса
04 апреля 2022 18:07  [102] Две новые площадки для выгула собак будут оборудованы в Нижнем Новгороде
04 апреля 2022 18:02  [103] Капитальный ремонт аварийных коллекторов производится в Нижнем Новгороде
04 апреля 2022 17:35  [155] Сайт Областного кадрового агентства "ОКА" запустили в Нижегородской области
04 апреля 2022 16:55  [138] Образовательные курсы для студентов и школьников стартуют в соседских центрах Нижнего Новгорода
04 апреля 2022 16:44  [129] Россия с 9 апреля восстанавливает авиасообщение с 52 странами
04 апреля 2022 16:37  [120] Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году в Нижегородской области стартует 15 апреля
04 апреля 2022 16:28  [119] Конкурс молодёжных проектов и инициатив "Драйверы роста" стартовал в Нижегородской области
Общество

Около 1200 уличных фонарей заменили в Лукоянове в рамках энергосервисного контракта

04 апреля 2022 18:42  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 1200 уличных фонарей заменили в Лукоянове в рамках энергосервисного контракта. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Напомним, что глава региона Глеб Никитин в январе 2021 году поручил заключить главе МСУ Лукояновского района Сергею Малышеву заключить энергосервисный контракт.

В сентябре 2021 года МУП "Дирекция коммунального хозяйства" и ООО "ЕЭС-Гарант" заключили контракт на сумму более 19 млн рублейРаботы проводились в период с января за март, за это время было установлено около 1200 новых фонарей.

По словам Сергея Малышева, качество освещения заметно улучшилось, что привело к сокращению количества ДТП. Ремонт и замену светильников в ближайшие 5 лет будет проводить подрядчик.

Глава Лукоянова Валерий Климов отметил, что в течение года будут продолжаться работы по замене уличного освещения на территории гаражных массивов и в переулках.

Ранее сообщалось, что почти 600 уличных светильников будет заменено в Вознесенском.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лукоянов освещение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph