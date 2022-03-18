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Бизнес

Министр экологии Нижегородской области Денис Егоров оценил внедрение принципов экономики замкнутого цикла в Выксе

04 апреля 2022 18:49  [85] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров оценил внедрение принципов экономики замкнутого цикла на Выксунском заводе Объединенной металлургической компании (ОМК). В ходе рабочего визита в Выксу министр ознакомился с программой повышения экологической эффективности, которая реализуется на заводе, и провел встречу с управляющим директором предприятия Александром Барыковым и директором по безопасности производства ОМК Александром Пивиковым.

"Выксунский завод является одним из крупнейших промышленных объектов в Нижегородской области, реализующих свою деятельность на принципах экономики замкнутого цикла. Здесь отходы одного производства являются сырьевой базой для других производств, при этом обеспечивается не только финансово-экономический, но и экологический, социальный эффекты. Очень важно, что такие крупные предприятия сосредоточены и на качестве производимой продукции, и на экологической безопасности. Кроме того, на предприятии организован раздельный сбор отходов. Это позволяет утилизировать или отправлять на вторичную переработку до 95 процентов отходов производства: такой подход является одним из механизмов достижения целей и показателей нацпроекта "Экология", - рассказал Денис Егоров.

В 2021 году по инициативе предприятия с министерством экологии и природных ресурсов региона, компанией "Эколант" и администрацией Выксы был подписан меморандум о целях устойчивого развития в области экологической безопасности и ответственного отношения к окружающей среде.

"ОМК придерживается ESG-принципов и продолжает реализовывать проекты, направленные на снижение негативного влияния промышленных производств на природу. Ежегодные вложения компании в охрану окружающей среды превышают 1 миллиард рублей. Мы продолжим внедрять лучшие практики в сфере устойчивого развития совместно с правительством Нижегородской области, чтобы стать лидерами отрасли в сфере безопасности производства", – сказал Александр Пивиков.

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Теги:
Нацпроект Эколант Экология
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