Правительство и "Единая Россия" продолжат работу по реализации народной программы партии Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство и "Единая Россия" продолжат работу по реализации народной программы партии и выполнению всех социальных обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Согласно информации, реализацию положений народной программы "Единой России" и гарантии их выполнения в условиях санкций, а также новые решения, которые основаны на запросах людей в текущей ситуации, обсудили на встрече фракции "Единой России" и премьер-министра Михаила Мишустина в преддверии ежегодного отчета Правительства в Госдуме.

"Партия через систему общественных приемных, а также через свою активную работу в избирательных округах получает уникальную обратную связь от людей, оценки по уже принятым и действующим решениям и, конечно, новые идеи и предложения по социально-экономическому развитию нашей страны, по решению конкретных вопросов регионов, муниципалитетов. Особенно это важно сейчас, когда мы вместе с депутатским корпусом ведем работу по подготовке и реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики. Выполняем задачи, поставленные президентом", - отметил Михаил Мишустин, подчеркнув, что "Единая Россия" и Правительство выстроили полезное и эффективное сотрудничество.

Как отметил руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев, в условиях санкций работа "Единой России" выстроена в режиме оперативного штаба, что позволяет принимать законодательные решения по поддержке людей и экономики. Но ряд вопросов требует дополнительных гарантий и проработки. В частности - лекарственное обеспечение.

"Очевидно, что одна из целей санкций - повлиять на доступность лекарств, которые мы закупали за рубежом. Нам важно понимать планы Правительства по обеспечению людей, медицинских учреждений доступными и качественными лекарственными препаратами", - сказал Владимир Васильев.

Как отметил Михаил Мишустин, при активном сотрудничестве с "Единой Россией" принят ряд решений, чтобы не допустить дефицита лекарств. В частности, изменены правила госзакупок, порядок лицензирования и идет работа над упрощением регистрации.

"Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию. Разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок. Одновременно проще станет поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Предусмотрели также меры, защищающие больных и от сбоя в поставках оборудования", - сообщил премьер-министр.

Владимир Васильев также поднял вопрос обеспечения занятости и стабильности на рынке труда в условиях, когда многие компании объявили о приостановке своей деятельности. Михаил Мишустин подчеркнул, что Правительство предпринимает необходимые меры - выделено 39 млрд, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение.

"Это гарантия для сотрудников иностранных компаний, которые из-за санкций закрылись. Теперь с письменного согласия сотрудника по направлению центра занятости населения он может быть временно переведен в другую организацию и после окончания второго, временного трудового контракта, в случае, если это будет возможно, вернуться на основное место работы", - пояснил глава кабмина.

Еще одно важное направление, которое уже проработала "Единая Россия", - обеспечение горячим питанием школьников. Они должны быть обеспечены качественными продуктами, подчеркнул Владимир Васильев. Партия будет держать вопрос на контроле вместе с Минпросвещения.

"Сейчас его горячее питание получают порядка 7,5 миллиона учащихся. На это в текущем году предусмотрели в федеральном бюджете 63,3 млрд рублей. Регионы могут столкнуться с нехваткой средств или даже со снижением качества питания детей. Ни в коем случае нельзя этого допускать. И попрошу министра просвещения Сергея Кравцова держать этот вопрос на особом контроле, во взаимодействии с вашей партией", - сказал Михаил Мишустин.

Он также поддержал инициативу "Единой России" о дополнительном финансировании на строительство спортивных площадок открытого типа.

"Это такая народная программа, которой пользуется огромное количество жителей как на селе, так и в городе. Мы хотели бы попросить поддержать уже внесённое предложение об увеличении на 400 млн рублей каждый год финансирования этой программы", - обратился Владимир Васильев.

В свою очередь, премьер-министр сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с министром финансов Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Чернышенко."На сегодняшний день плюсом мы при перераспределении учтем 2,4 млрд рублей. Это плюс 94 спортивные площадки уже в 2022 году", - сказал он.

Помимо этого, Михаил Мишустин напомнил, что обеспечены основные направления народной программы "Единой России" - капремонт и строительство новых школ, ремонт студенческих общежитий, ремонт сельских клубов и библиотек, строительство и ремонт дорог, идет работа над повышением доступности медпомощи.

"Тот уровень экспертизы, профессионализм, который, в частности, "Единая Россия" демонстрирует, - мы на него просто опираемся. Хотел бы поблагодарить всех членов партии, всех, кто активно и системно работает вместе с нами в буквальном смысле слова в ежедневном режиме", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, в Нижегородской области на первоочередные меры по поддержке региональной экономики и граждан расходы бюджета на 2022 год будут увеличены более чем на 5 млрд рублей. Такое решение принято депутатами Законодательного собрания 31 марта.

Как подчеркнула первый заместитель председателя областного регионального парламента, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина, принятые решения носят важный социальный характер.

"Это, например, лекарственное обеспечение льготников и оплата труда медиков в "красных" зонах, более 1 миллиарда рублей - на расселение ветхого фонда и решение проблем дольщиков. Выделены средства на выполнение плана по сохранению социальной стабильности, который в ежедневном режиме реализуется правительством в регионе. К решениям федерального уровня мы добавляем региональные, создавая, насколько это сейчас возможно, для нижегородских предприятий, для малого бизнеса и социальный сферы комфортные условия", - прокомментировала Ольга Щетинина.

Руководитель фракции "Единой России" отметила, что в регионе продолжается реализация программ инфраструктурного развития, таких как строительство и капремонт школ, модернизация первичного звена здравоохранения, строительство метро.

"Такой позиции придерживается губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, и она же поддержана на федеральном уровне. Именно это позволит максимально сохранить рабочие места и добавить новые возможности для развития экономики региона, - сказала Ольга Щетинина. - При этом особое внимание мы уделяем мерам социальной поддержки граждан. Считаем крайне необходимым проиндексировать все социальные выплаты в размере не меньше уровня установленной на данный момент инфляции".

На увеличение социальных выплат выделяется 265,5 млн рублей. Также более 350 млн предусмотрено на закупку машин скорой помощи, 300 млн - на докапитализацию фонда АПК, на увеличение ассигнований дорожного фонда выделено более 480 млн рублей.

Отметим, для мониторинга рынка труда, помощи предприятиям и сотрудникам на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области создан Центр управления трудовыми ресурсами областное кадровое агентство (ОКА).